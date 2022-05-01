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Финляндия намерена построить заборы на границе с Россией

Ведомости

Власти Финляндии планируют установить новые заграждения на участках, граничащих с Россией, передает телеканал MTV3. Пограничные заграждения могут появиться для зон повышенного риска и критичных зон — пунктов пересечения границы и территории рядом с ними, заявил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен.

«Это важное решение — начать строительство заборов на восточной (российской) границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне», — сказал Турунен (цитата по «РИА Новости»).

Границу между Финляндией и Россией протяженностью 1340 км разделяет изгородь из колючей проволоки, которая «не играет никакой роли в предотвращении пересечения границы», отметил также заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари. Это ограждение установлено, чтобы убежать не смогли домашние животные.

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Финляндия ранее на неопределенное время закрыла погранпереход «Париккала» с Россией, который использовался для грузоперевозок, сообщало агентство Yle.

Решение было принято из-за санкций, введенных против России 8 апреля, которые включают в себя запрет на въезд на территорию ЕС грузового автотранспорта с регистрационными номерами России или Белоруссии. «После этого движение через пункт пропуска в Париккале сошло на нет, и теперь его решено полностью закрыть», — подчеркнули в агентстве.

О планах погранслужбы Польши построить стену на границе с Россией еще в феврале заявил заместитель министра национальной обороны республики Войцех Скуркевич. Польша граничит с Калининградской областью, протяженность сухопутного участка составляет 203,3 км.

Как пояснил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, на российско-польской границе уже построен забор со стороны российского региона, со стороны Польши его нет, однако польская сторона действительно планирует его возвести.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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