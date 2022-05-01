Финляндия намерена построить заборы на границе с Россией

Решение было принято из-за санкций, введенных против России 8 апреля, которые включают в себя запрет на въезд на территорию ЕС грузового автотранспорта с регистрационными номерами России или Белоруссии. «После этого движение через пункт пропуска в Париккале сошло на нет, и теперь его решено полностью закрыть», — подчеркнули в агентстве.