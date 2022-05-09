Фаворитом на выборах президента Южной Осетии стал Алан Гаглоев
Фаворитом на президентских выборах в Южной Осетии стал 41-летний Алан Гаглоев, сообщает ТАСС. Гаглоев – бывший сотрудник республиканского КГБ, лидер партии «Ныхас». Он лидирует во втором туре, который состоялся 8 мая и прошел при явке 68,2% избирателей без учета тех, кто голосовал за пределами Южной Осетии.
Окончательные итоги выборов будут подведены в понедельник. По итогам обработки 18% протоколов Гаглоев набирает 59,21% голосов, а действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов – 37% голосов. Он отставал и в первом туре президентских выборов 10 апреля.
Бибилов признал поражение вечером 8 мая. «Считаю, что выборы состоялись, результаты вы все знаете, – заявил президент. – Я желаю Алану Эдуардовичу [Гаглоеву] успешной работы во благо народа республики Южная Осетия и очень надеюсь, что у него все получится».