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Фаворитом на выборах президента Южной Осетии стал Алан Гаглоев

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Фаворитом на президентских выборах в Южной Осетии стал 41-летний Алан Гаглоев, сообщает ТАСС. Гаглоев – бывший сотрудник республиканского КГБ, лидер партии «Ныхас». Он лидирует во втором туре, который состоялся 8 мая и прошел при явке 68,2% избирателей без учета тех, кто голосовал за пределами Южной Осетии.

Окончательные итоги выборов будут подведены в понедельник. По итогам обработки 18% протоколов Гаглоев набирает 59,21% голосов, а действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов – 37% голосов. Он отставал и в первом туре президентских выборов 10 апреля.

Бибилов признал поражение вечером 8 мая. «Считаю, что выборы состоялись, результаты вы все знаете, – заявил президент. – Я желаю Алану Эдуардовичу [Гаглоеву] успешной работы во благо народа республики Южная Осетия и очень надеюсь, что у него все получится». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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