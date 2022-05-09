Фаворитом на выборах президента Южной Осетии стал Алан Гаглоев

Фаворитом на президентских выборах в Южной Осетии стал 41-летний Алан Гаглоев, сообщает ТАСС. Гаглоев – бывший сотрудник республиканского КГБ, лидер партии «Ныхас». Он лидирует во втором туре, который состоялся 8 мая и прошел при явке 68,2% избирателей без учета тех, кто голосовал за пределами Южной Осетии.