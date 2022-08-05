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Россия вышлет 14 болгарских дипломатов

Ведомости

МИД России объявил персонами нон грата 14 сотрудников дипломатического представительства и консульских учреждений Болгарии в России, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«5 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгарии в Российской Федерации А.Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении персона нон грата и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что данная мера принята в ответ на высылку Болгарией 70 сотрудников российской дипмиссии в республике, а также приостановку работы генконсульства в Русе. Подобные действия сильно вредят традиционным связям между Москвой и Софией и свидетельствуют о дальнейшей деградации коллективного Запада, жаждущего подобным образом «навредить России», добавили в МИД. Ответственность за последствия решения Болгарии МИД возложил на уже отправленное в отставку правительство республики во главе с экс-премьером Кириллом Петковым.

28 июня стало известно, что София высылает 70 дипломатов и технических работников посольства России, ранее обвиненных властями страны в деятельности, угрожающей национальной безопасности. Суть претензий не уточнялась. Кроме того, Россию обязали закрыть генконсульство в Русе, а Болгария временно закроет свое представительство в Екатеринбурге.

До этого Петков заявил, что ответственность за вынесение вотума недоверия его правительству несут три польских политика и посол России в Варшаве Элеонора Митрофанова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных