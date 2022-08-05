Россия вышлет 14 болгарских дипломатов
МИД России объявил персонами нон грата 14 сотрудников дипломатического представительства и консульских учреждений Болгарии в России, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«5 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгарии в Российской Федерации А.Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении персона нон грата и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России», – говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что данная мера принята в ответ на высылку Болгарией 70 сотрудников российской дипмиссии в республике, а также приостановку работы генконсульства в Русе. Подобные действия сильно вредят традиционным связям между Москвой и Софией и свидетельствуют о дальнейшей деградации коллективного Запада, жаждущего подобным образом «навредить России», добавили в МИД. Ответственность за последствия решения Болгарии МИД возложил на уже отправленное в отставку правительство республики во главе с экс-премьером Кириллом Петковым.
28 июня стало известно, что София высылает 70 дипломатов и технических работников посольства России, ранее обвиненных властями страны в деятельности, угрожающей национальной безопасности. Суть претензий не уточнялась. Кроме того, Россию обязали закрыть генконсульство в Русе, а Болгария временно закроет свое представительство в Екатеринбурге.
До этого Петков заявил, что ответственность за вынесение вотума недоверия его правительству несут три польских политика и посол России в Варшаве Элеонора Митрофанова.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.