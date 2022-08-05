Россия вышлет 14 болгарских дипломатов

В МИД подчеркнули, что данная мера принята в ответ на высылку Болгарией 70 сотрудников российской дипмиссии в республике, а также приостановку работы генконсульства в Русе. Подобные действия сильно вредят традиционным связям между Москвой и Софией и свидетельствуют о дальнейшей деградации коллективного Запада, жаждущего подобным образом «навредить России», добавили в МИД. Ответственность за последствия решения Болгарии МИД возложил на уже отправленное в отставку правительство республики во главе с экс-премьером Кириллом Петковым.