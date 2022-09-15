МИД: решение Лондона не приглашать на похороны Елизаветы II Россию безнравственно
Российский МИД раскритиковал решение Великобритании не приглашать на похороны королевы Елизаветы II российских представителей. Такой шаг является безнравственным, говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой.
Отмечается, что британская сторона сообщила российскому ведомству, что не планирует приглашать Россию на похороны монарха. Великобритания указала на проведение Россией спецоперации на Украине.
«Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную», — заявили в МИД РФ.
Министерство также выразило соболезнования британскому народу.
Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин не планирует присутствовать на похоронах Елизаветы II. Тогда представитель Кремля не ответил на вопрос, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II. Песков уточнил, что необходимо дождаться официального протокола церемонии.
Позже агентство PA со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания не стала приглашать на церемонию представителей России, Белоруссии и Мьянмы. После этого Песков еще раз подчеркнул, что Путин изначально не собирался приезжать на похороны королевы. При этом президент России выразил соболезнования в связи со смертью монарха, напомнил пресс-секретарь.
Елизавета II умерла 8 сентября. Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз, который взял имя Карла III. 10 сентября в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне прошла церемония официального провозглашения Карла III новым королем Великобритании.
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