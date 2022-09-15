МИД: решение Лондона не приглашать на похороны Елизаветы II Россию безнравственно

Позже агентство PA со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания не стала приглашать на церемонию представителей России, Белоруссии и Мьянмы. После этого Песков еще раз подчеркнул, что Путин изначально не собирался приезжать на похороны королевы. При этом президент России выразил соболезнования в связи со смертью монарха, напомнил пресс-секретарь.