Песков заявил, что Путин и не планировал посещать похороны Елизаветы II
Президент России Владимир Путин изначально не планировал присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о том, действительно ли Москва не получала приглашения на похороны королевы.
Песков напомнил, что Путин выразил соболезнования по поводу смерти монарха, однако «каких-либо иных планов по участию в мемориальных мероприятиях президент не имел с самого начала».
Накануне стало известно, что делегации России, Белоруссии и Мьянмы не пригласили на похороны Елизаветы II, о чем сообщил Guardian со ссылкой на источники. Большинство стран получили приглашение на главу государства и еще одного гостя. Президент США Джо Байден принял приглашение Лондона принять участие в похоронах королевы. Его будет сопровождать первая леди Джилл Байден.
Елизавета II умерла 8 сентября. Похороны королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Официальной частью церемонии будет отпевание в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. После этого королеву похоронят в Виндзоре, в часовне святого Георгия, где покоятся ее муж принц Филипп, родители и сестра.
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