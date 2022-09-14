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Песков заявил, что Путин и не планировал посещать похороны Елизаветы II

Ведомости

Президент России Владимир Путин изначально не планировал присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о том, действительно ли Москва не получала приглашения на похороны королевы.

Песков напомнил, что Путин выразил соболезнования по поводу смерти монарха, однако «каких-либо иных планов по участию в мемориальных мероприятиях президент не имел с самого начала».

Накануне стало известно, что делегации России, Белоруссии и Мьянмы не пригласили на похороны Елизаветы II, о чем сообщил Guardian со ссылкой на источники. Большинство стран получили приглашение на главу государства и еще одного гостя. Президент США Джо Байден принял приглашение Лондона принять участие в похоронах королевы. Его будет сопровождать первая леди Джилл Байден.

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Елизавета II умерла 8 сентября. Похороны королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Официальной частью церемонии будет отпевание в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. После этого королеву похоронят в Виндзоре, в часовне святого Георгия, где покоятся ее муж принц Филипп, родители и сестра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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