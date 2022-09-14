Песков заявил, что Путин и не планировал посещать похороны Елизаветы II

Накануне стало известно, что делегации России, Белоруссии и Мьянмы не пригласили на похороны Елизаветы II, о чем сообщил Guardian со ссылкой на источники. Большинство стран получили приглашение на главу государства и еще одного гостя. Президент США Джо Байден принял приглашение Лондона принять участие в похоронах королевы. Его будет сопровождать первая леди Джилл Байден.