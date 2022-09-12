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Politico: главы государств приедут на похороны Елизаветы II на автобусах

Ведомости

Глав иностранных государств и их супругов, направляющихся в Лондон на государственные похороны королевы Елизаветы II 19 сентября, попросили прибыть в страну коммерческими рейсами, сообщает Politico со ссылкой на документы. Также лидерам было запрещено использовать для передвижения вертолеты и личные автомобили — их доставят на автобусах «из-за жестких мер безопасности и дорожных ограничений».

Тем лидерам, которые настаивают на путешествии на частном самолете, следует направиться в «менее загруженные аэропорты» в окрестностях Лондона, добавили в FCDO (Управление по делам иностранных дел, по делам Содружества и развития).

Официальные документы, полученные Politico, также подтверждают, что только главы государств и их супруги или партнеры из каждой страны были приглашены на похороны. Вестминстерское аббатство будет настолько переполнено, что там не смогут присутствовать более одного высокопоставленного представителя от каждой страны и его второй половины, сожалеет FCDO в официальном протокольном сообщении по поводу мероприятия.

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Королева Елизавета II умерла 8 сентября. Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он взял имя Карл III и взошел на престол 10 сентября.

Президент США Джо Байден принял приглашение Лондона принять участие в похоронах королевы. Его будет сопровождать первая леди Джилл Байден. В Кремле исключили поездку президента Владимира Путина на похороны Елизаветы II. Ранее Лондон ввел санкции против него.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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