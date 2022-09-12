Politico: главы государств приедут на похороны Елизаветы II на автобусах
Глав иностранных государств и их супругов, направляющихся в Лондон на государственные похороны королевы Елизаветы II 19 сентября, попросили прибыть в страну коммерческими рейсами, сообщает Politico со ссылкой на документы. Также лидерам было запрещено использовать для передвижения вертолеты и личные автомобили — их доставят на автобусах «из-за жестких мер безопасности и дорожных ограничений».
Тем лидерам, которые настаивают на путешествии на частном самолете, следует направиться в «менее загруженные аэропорты» в окрестностях Лондона, добавили в FCDO (Управление по делам иностранных дел, по делам Содружества и развития).
Официальные документы, полученные Politico, также подтверждают, что только главы государств и их супруги или партнеры из каждой страны были приглашены на похороны. Вестминстерское аббатство будет настолько переполнено, что там не смогут присутствовать более одного высокопоставленного представителя от каждой страны и его второй половины, сожалеет FCDO в официальном протокольном сообщении по поводу мероприятия.
Королева Елизавета II умерла 8 сентября. Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он взял имя Карл III и взошел на престол 10 сентября.
Президент США Джо Байден принял приглашение Лондона принять участие в похоронах королевы. Его будет сопровождать первая леди Джилл Байден. В Кремле исключили поездку президента Владимира Путина на похороны Елизаветы II. Ранее Лондон ввел санкции против него.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса