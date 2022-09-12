Politico: главы государств приедут на похороны Елизаветы II на автобусах

Официальные документы, полученные Politico, также подтверждают, что только главы государств и их супруги или партнеры из каждой страны были приглашены на похороны. Вестминстерское аббатство будет настолько переполнено, что там не смогут присутствовать более одного высокопоставленного представителя от каждой страны и его второй половины, сожалеет FCDO в официальном протокольном сообщении по поводу мероприятия.