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Путин не поедет на похороны Елизаветы II

Ведомости

Президент России Владимир Путин не планирует присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, которая накануне скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Такой вариант не рассматривается», — ответил Песков на вопрос журналистов о возможности присутствия Путина на церемонии.

При этом представитель Кремля также не ответил на вопрос, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II. Песков уточнил, что необходимо дождаться официального протокола церемонии.

Елизавета II скончалась накануне в шотландском замке Балморал, сообщал Букингемский дворец. Над дворцом приспущен флаг. В Великобритании объявлен национальный траур, который продлится 10 дней. После смерти королевы трон занял ее 73-летний сын Чарльз, который взял имя Карл III.

8 сентября Владимир Путин также выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи со смертью королевы. Он отметил любовь и уважение, которые подданные проявляли по отношению к Елизавете II, также подчеркнул, что королеву уважали на международной арене.

Ранее ожидалось, что Карл III будет провозглашен королем Соединенного королевства сегодня. Однако церемонию перенесли на 10 сентября.

96-летняя Елизавета II из династии Виндзоров взошла на британский престол 70 лет назад, в 1952 г., когда премьер-министром страны был Уинстон Черчилль. Она стала самым долгоправящим монархом в истории страны. Муж королевы, герцог Эдинбургский Филипп, скончался в 2021 г. в возрасте 99 лет. Сама Елизавета II в феврале 2022 г. переболела COVID-19, который, как сообщало издание Daily Mail, она перенесла достаточно легко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных