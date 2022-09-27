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РСПП предложил расширить перечень отсрочек от воинской службы

Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил расширить перечень категорий граждан, которые подлежат отсрочке от службы в армии в рамках частичной мобилизации, объявленной в России, об этом сообщила пресс-служба РСПП.

«Целесообразно предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации ключевому персоналу из числа работников компаний с непрерывным производством, стратегически значимых компаний, системообразующих организаций российской экономики, опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры, включая организации, которые входят с организациями оборонно-промышленного комплекса в единую производственную цепочку и обеспечивают сырьевую, производственную и технологическую безопасность указанных предприятий», — сказано в сообщении. 

Уточняется, что в случае призыва на военную службу большого количества высококвалифицированного персонала качество работы предприятия значительно ухудшится. Это связано с тем, что работодатели не смогут оперативно найти столько же опытных сотрудников, сколько было призвано в рамках частичной мобилизации. 

Помимо этого, «бронь» также должны получить владельцы и руководители организаций, без которых работа предприятия сразу же остановится, а сроки выполнения контрактов будут сорваны, считают в РСПП. Также отсрочке должны подлежать лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа юридического лица.

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Сегодня с просьбой об отсрочке для представители гражданской авиации обратился Минтранс. По информации «Известий», «бронь» смогут получить пилоты и инженеры, у бортпроводников такой возможности, скорее всего, не будет.

Накануне, 26 сентября, стало известно, что с аналогичной просьбой к правительству обратились представители Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Отечественные производители микроэлектроники и вычислительной техники попросили предоставить своим сотрудникам «бронь» от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, поскольку они выполняют госконтракты, хотя и не обладают статусом предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 

После начала частичной мобилизации с аналогичной просьбой к Минцифры уже обратились российские IT-компании. На прошлой неделе, 23 сентября, Минцифры и Минобороны выпустили разъяснения, согласно которым IT-специалисты, сотрудники телекоммуникационной отрасли и СМИ, которые получили профильное высшее образование, не подлежат частичной мобилизации. 

В результате отсрочку от частичной мобилизации получили работники 195 специальностей аккредитованных IT-компаний и операторов связи. В перечень вошли математика, физика, ядерная энергетика, лингвистика, журналистика, архитектура, дизайн и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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