РСПП предложил расширить перечень отсрочек от воинской службы
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил расширить перечень категорий граждан, которые подлежат отсрочке от службы в армии в рамках частичной мобилизации, объявленной в России, об этом сообщила пресс-служба РСПП.
«Целесообразно предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации ключевому персоналу из числа работников компаний с непрерывным производством, стратегически значимых компаний, системообразующих организаций российской экономики, опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры, включая организации, которые входят с организациями оборонно-промышленного комплекса в единую производственную цепочку и обеспечивают сырьевую, производственную и технологическую безопасность указанных предприятий», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в случае призыва на военную службу большого количества высококвалифицированного персонала качество работы предприятия значительно ухудшится. Это связано с тем, что работодатели не смогут оперативно найти столько же опытных сотрудников, сколько было призвано в рамках частичной мобилизации.
Помимо этого, «бронь» также должны получить владельцы и руководители организаций, без которых работа предприятия сразу же остановится, а сроки выполнения контрактов будут сорваны, считают в РСПП. Также отсрочке должны подлежать лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа юридического лица.
Сегодня с просьбой об отсрочке для представители гражданской авиации обратился Минтранс. По информации «Известий», «бронь» смогут получить пилоты и инженеры, у бортпроводников такой возможности, скорее всего, не будет.
Накануне, 26 сентября, стало известно, что с аналогичной просьбой к правительству обратились представители Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Отечественные производители микроэлектроники и вычислительной техники попросили предоставить своим сотрудникам «бронь» от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, поскольку они выполняют госконтракты, хотя и не обладают статусом предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
После начала частичной мобилизации с аналогичной просьбой к Минцифры уже обратились российские IT-компании. На прошлой неделе, 23 сентября, Минцифры и Минобороны выпустили разъяснения, согласно которым IT-специалисты, сотрудники телекоммуникационной отрасли и СМИ, которые получили профильное высшее образование, не подлежат частичной мобилизации.
В результате отсрочку от частичной мобилизации получили работники 195 специальностей аккредитованных IT-компаний и операторов связи. В перечень вошли математика, физика, ядерная энергетика, лингвистика, журналистика, архитектура, дизайн и др.
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