Песков заявил, что возможность переговоров с Украиной сохраняется
Россия по-прежнему готова к возобновлению переговоров с Украиной, но по мере того, как развивается ситуация, меняются и условия. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, российские власти об этом заявляли неоднократно, в частности, о таком подходе к переговорам президент России Владимир Путин говорил на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Песков отметил, что Путин также подчеркивал, что решение о выходе из переговорного процесса было принято с украинской стороны. В связи с этим спецоперация России на Украине продолжается, подытожил пресс-секретарь.
Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на встрече с Эрдоганом в ходе саммита ШОС Путин заявил, что Москва готова возобновить переговоры с Киевом, но с учетом «новых условий».
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале-марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.
При этом на прошлой неделе Песков заявил, что разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем не получится. «В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», — говорил представитель Кремля. Днем позже глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также заявил, что в случае присоединения Донбасса к России переговоры с Киевом станут невозможны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 сентября подчеркнул, что Россия не будет делать первых шагов для организации переговоров с Киевом. Он еще раз отметил, что Москва от диалога не отказывалась.
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