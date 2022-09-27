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Песков заявил, что возможность переговоров с Украиной сохраняется

Ведомости

Россия по-прежнему готова к возобновлению переговоров с Украиной, но по мере того, как развивается ситуация, меняются и условия. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент говорил, что, разумеется, Россия сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия», — подчеркнул Песков (цитата по РБК).

По словам представителя Кремля, российские власти об этом заявляли неоднократно, в частности, о таком подходе к переговорам президент России Владимир Путин говорил на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Песков отметил, что Путин также подчеркивал, что решение о выходе из переговорного процесса было принято с украинской стороны. В связи с этим спецоперация России на Украине продолжается, подытожил пресс-секретарь.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на встрече с Эрдоганом в ходе саммита ШОС Путин заявил, что Москва готова возобновить переговоры с Киевом, но с учетом «новых условий».

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале-марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.

При этом на прошлой неделе Песков заявил, что разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем не получится. «В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», — говорил представитель Кремля. Днем позже глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также заявил, что в случае присоединения Донбасса к России переговоры с Киевом станут невозможны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 сентября подчеркнул, что Россия не будет делать первых шагов для организации переговоров с Киевом. Он еще раз отметил, что Москва от диалога не отказывалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных