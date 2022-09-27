Песков заявил, что возможность переговоров с Украиной сохраняется

По словам представителя Кремля, российские власти об этом заявляли неоднократно, в частности, о таком подходе к переговорам президент России Владимир Путин говорил на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Песков отметил, что Путин также подчеркивал, что решение о выходе из переговорного процесса было принято с украинской стороны. В связи с этим спецоперация России на Украине продолжается, подытожил пресс-секретарь.