В СКЦ сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 16 судов в Черном море

30 октября Минобороны сообщило, что специалисты ведомства подняли на поверхность обломки уничтоженных беспилотников. По результатам экспертизы навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах, специалисты пришли к выводу, что один из них мог быть запущен с борта гражданского суда, которое было зафрахтовано для вывоза украинского зерна. После выхода России из зерновой сделки минобороны Турции сообщило, что выход судов из портов Украины осуществляться не будет, суда, которые ожидают своей очереди у берегов Турции, будут осмотрены.