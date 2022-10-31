В СКЦ сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 16 судов в Черном море
Делегации Украины, Турции и ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) согласовали движение 16 судов по морскому гуманитарному коридору на сегодня, 31 октября, об этом сообщили в СКЦ, пишет Reuters.
Уточняется, что сегодня из украинских портов выйдут 12 судов, еще четыре войдут в порты Украины. Россия была проинформирована ООН об этом решении, сообщили в СКЦ.
Ранее российский источник СКЦ сообщил «РИА Новости», что принятые Киевом, Анкарой и ООН решения о движении судов в рамках зерновой сделки Россию ни к чему не обязывают. «Мы приостановили участие и официально информацию об этом довели до СКЦ. Принятые без нас решения (если они приняты) нас ни к чему не обязывают», — сказал он.
Российская сторона приостановила 29 октября на неопределенный срок участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атаки беспилотников на корабли Черноморского флота, находящиеся на рейде в Севастополе. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны России и Министерстве иностранных дел. Согласно заявлению оборонного ведомства, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.
30 октября Минобороны сообщило, что специалисты ведомства подняли на поверхность обломки уничтоженных беспилотников. По результатам экспертизы навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах, специалисты пришли к выводу, что один из них мог быть запущен с борта гражданского суда, которое было зафрахтовано для вывоза украинского зерна. После выхода России из зерновой сделки минобороны Турции сообщило, что выход судов из портов Украины осуществляться не будет, суда, которые ожидают своей очереди у берегов Турции, будут осмотрены.
Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления. По информации турецкой стороны, с начала действия зерновой сделки из портов Украины было вывезено 9,3 млн т зерна. Как сообщал 29 октября министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, большую часть украинского зерна получали страны Евросоюза, а не нуждающиеся страны, как это заявлялось изначально.
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