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Власти Турции сообщили о гибели четырех человек в результате взрыва в Стамбуле

Ведомости

В результате взрыва в центре Стамбула погибли четыре человека, 38 получили ранения, сообщил губернатор города Али Ерликая.

«По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль четыре человека погибли и 38 получили ранения», — заявил Ерликая в Twitter.

Взрыв произошел днем 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Согласно информации источника «РИА Новости», знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.

Ерликая ранее заявил, что взрыв произошел в 16:20 мск. В район было направлено большое количество медико-санитарных и полицейских бригад, улица Истикляль перекрыта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных