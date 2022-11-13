Власти Турции сообщили о гибели четырех человек в результате взрыва в Стамбуле
В результате взрыва в центре Стамбула погибли четыре человека, 38 получили ранения, сообщил губернатор города Али Ерликая.
«По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль четыре человека погибли и 38 получили ранения», — заявил Ерликая в Twitter.
Взрыв произошел днем 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Согласно информации источника «РИА Новости», знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.
Ерликая ранее заявил, что взрыв произошел в 16:20 мск. В район было направлено большое количество медико-санитарных и полицейских бригад, улица Истикляль перекрыта.