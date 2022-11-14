Песков: разговор между Путиным и Эрдоганом пока не запланирован
Разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не запланирован, но его могут согласовать за несколько часов, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока нет, но он может быть за несколько часов согласован», — ответил он на соответствующий вопрос (цит. по «РИА Новости»). Также Песков добавил, что у лидеров государств есть «много вопросов» для обсуждения.
Накануне, 13 ноября, на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у произошедшего есть признаки терроризма. В причастности к взрыву, по его словам, подозревается женщина. Кроме того, прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривается теракт.
В результате взрыва погибли 6 человек, еще 81 - пострадал. Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что человека, который мог оставить бомбу в центре Стамбула, задержали. По его словам, предполагаемый виновник причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.
Сегодня Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в центре Стамбула и подтвердил готовность «к самому тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма».
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