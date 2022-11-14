Газета
Политика

Песков: разговор между Путиным и Эрдоганом пока не запланирован

Ведомости

Разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не запланирован, но его могут согласовать за несколько часов, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Пока нет, но он может быть за несколько часов согласован», — ответил он на соответствующий вопрос (цит. по «РИА Новости»). Также Песков добавил, что у лидеров государств есть «много вопросов» для обсуждения. 

Накануне, 13 ноября, на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у произошедшего есть признаки терроризма. В причастности к взрыву, по его словам, подозревается женщина. Кроме того, прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривается теракт. 

В результате взрыва погибли 6 человек, еще 81 - пострадал. Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что человека, который мог оставить бомбу в центре Стамбула, задержали. По его словам, предполагаемый виновник причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.

Сегодня Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в центре Стамбула и подтвердил готовность «к самому тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных