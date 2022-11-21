Госдума обсудит заявление палаты по поводу расстрела российских военнопленных
Госдума на заседании 22 ноября обсудит заявление нижней палаты парламента по поводу расстрела российских военнопленных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков по итогам заседания Совета Думы.
«Завтра <...> будет рассмотрено заявление Государственной думы в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных. Вносится двумя комитетами — по обороне и по международным делам», — сказал он (цит. по ТАСС).
18 ноября в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ.
После этого в Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.
Сегодня, 21 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия сделает все возможное, чтобы причастные к расстрелу российских военнослужащих были привлечены к ответственности и наказаны. Он также отметил, что Россия обратится к международным организациям, чтобы разбирательство можно было осуществить на мировом уровне, если это будет иметь «какие-то намеки на эффективность». В противном случае «это не будет иметь смысла».
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