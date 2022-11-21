Госдума обсудит заявление палаты по поводу расстрела российских военнопленных

Сегодня, 21 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия сделает все возможное, чтобы причастные к расстрелу российских военнослужащих были привлечены к ответственности и наказаны. Он также отметил, что Россия обратится к международным организациям, чтобы разбирательство можно было осуществить на мировом уровне, если это будет иметь «какие-то намеки на эффективность». В противном случае «это не будет иметь смысла».