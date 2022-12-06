В Белом доме заявили, что не удивлены ответом России на введение потолка цен на нефть
Вашингтон не удивлен реакцией Москвы на введение потолка цен на российскую нефть. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Что касается ответа России, мы им не удивлены. Не удивлены тем, как они отреагировали, и их заявлениями. Цель ценового потолка всегда состояла в том, чтобы обеспечить дальнейшее поступление на мировые рынки российской нефти со скидкой», — сказала она.
Представитель Белого дома отметила, что введенное ограничение на уровне $60 за баррель сохраняет заинтересованность Москвы в экспорте сырья. По словам Жан-Пьер, отказ от поставок нефти будет иметь для России «серьезные последствия». Она уточнила, что ценовой потолок может быть скорректирован в будущем, чтобы «помешать России извлекать выгоду от военных действий» на Украине.
3 декабря страны ЕС утвердили предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Данное ограничение согласовывали в течение недели из-за разногласий внутри содружества. Так, Польша настаивала на $30 за баррель, а Греция и Мальта предлагали увеличить его до $70 за баррель.
5 декабря ценовой потолок вступил в силу вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. К потолку присоединились страны G7, а также страны ЕС и Австралия.
В Кремле заявили, что Москва не станет принимать введение потолка цен на российскую нефть. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, к этому решению уже «была проведена подготовка». До этого президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.
Введение ценового потолка также прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он предрек «невообразимую» ситуацию с ценами на нефть из-за ограничений. По его словам, точно ясно, что данная инициатива не принесет ничего хорошего потребителям. Медведев посоветовал немцам запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками, поскольку «зима только началась».
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