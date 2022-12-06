В Белом доме заявили, что не удивлены ответом России на введение потолка цен на нефть

«Что касается ответа России, мы им не удивлены. Не удивлены тем, как они отреагировали, и их заявлениями. Цель ценового потолка всегда состояла в том, чтобы обеспечить дальнейшее поступление на мировые рынки российской нефти со скидкой», — сказала она.