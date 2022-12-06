Газета
Политика

В Белом доме заявили, что не удивлены ответом России на введение потолка цен на нефть

Ведомости

Вашингтон не удивлен реакцией Москвы на введение потолка цен на российскую нефть. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Что касается ответа России, мы им не удивлены. Не удивлены тем, как они отреагировали, и их заявлениями. Цель ценового потолка всегда состояла в том, чтобы обеспечить дальнейшее поступление на мировые рынки российской нефти со скидкой», — сказала она.

Представитель Белого дома отметила, что введенное ограничение на уровне $60 за баррель сохраняет заинтересованность Москвы в экспорте сырья. По словам Жан-Пьер, отказ от поставок нефти будет иметь для России «серьезные последствия». Она уточнила, что ценовой потолок может быть скорректирован в будущем, чтобы «помешать России извлекать выгоду от военных действий» на Украине.

3 декабря страны ЕС утвердили предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Данное ограничение согласовывали в течение недели из-за разногласий внутри содружества. Так, Польша настаивала на $30 за баррель, а Греция и Мальта предлагали увеличить его до $70 за баррель.

5 декабря ценовой потолок вступил в силу вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. К потолку присоединились страны G7, а также страны ЕС и Австралия.

В Кремле заявили, что Москва не станет принимать введение потолка цен на российскую нефть. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, к этому решению уже «была проведена подготовка». До этого президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.

Введение ценового потолка также прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он предрек «невообразимую» ситуацию с ценами на нефть из-за ограничений. По его словам, точно ясно, что данная инициатива не принесет ничего хорошего потребителям. Медведев посоветовал немцам запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками, поскольку «зима только началась».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных