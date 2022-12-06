Боррель предложил отсрочить обсуждений гарантий безопасности для России

3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после урегулирования конфликта на Украине будущая архитектура безопасности Европы должна включать и гарантии безопасности для России. «В этой связи речь пойдет, в частности, о словах президента Владимира Путина о том, что НАТО приближается к границам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать», — сказал он.