Боррель предложил отсрочить обсуждений гарантий безопасности для России
Обсуждение гарантий безопасности для России начнется только после утверждения гарантий безопасности для Украины. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе своего выступления на симпозиуме, организованном парижским Институтом Жака Делора.
Он отметил, что разрешение конфликта на Украине должно пройти «в соответствии с нормами международного права». По его словам, Украина должна получить гарантии безопасности и только потом можно будет обсуждать условия для России.
«Что касается [гарантий безопасности] для России, то об этом мы поговорим позже», — сказал Боррель (цитата по mediapart.fr).
В середине сентября офис президента Украины Владимира Зеленского представил проект гарантий безопасности для Украины. Согласно документу, для защиты своей территориальной целостности и суверенитета Киеву требуются инвестиции в оборонительно-промышленную базу, поставки оружия и военной техники, а также совместные учения со странами Евросоюза и НАТО. Кроме того, Украина призвала гарантов безопасности «воздержаться от отмены санкций против России».
В Кремле заявили, что проект гарантий безопасности лишь подтверждает, что Киев по-прежнему ориентируется на НАТО и не собирается отказываться от планов вступления в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что реакция Москвы будет негативной в случае подписания проекта гарантий безопасности.
Позже Песков отметил, что гарантии безопасности своей стране может дать только руководство Украины. «Гарантии безопасности Украине может дать только руководство Украины, которое поймет безвыходность дальнейших процессов», — сказал он,
3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после урегулирования конфликта на Украине будущая архитектура безопасности Европы должна включать и гарантии безопасности для России. «В этой связи речь пойдет, в частности, о словах президента Владимира Путина о том, что НАТО приближается к границам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать», — сказал он.
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