В НАК сообщили о задержании 400 украинских националистов при попытке пересечь границу

Также в ходе совместного заседания НАК и Федерального оперативного штаба председатель НАК Александр Бортников сообщил о возросшем числе «террористических проявлений», которые были зафиксированы преимущественно в приграничных районах в Центральном и Южном федеральных округах. Он уточнил, что большинство случаев было связано с деятельностью украинских спецслужб.