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В НАК сообщили о задержании 400 украинских националистов при попытке пересечь границу

Ведомости

При попытках пересечения государственной границы России в пунктах пропуска было задержано свыше 400 украинских националистов и служащих, которые совершили военные преступления. Об этом сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК), пишут «РИА Новости».

«При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более четырехсот украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1026 лиц, причастных к террористической деятельности», — сказано в сообщении.

Также в ходе совместного заседания НАК и Федерального оперативного штаба председатель НАК Александр Бортников сообщил о возросшем числе «террористических проявлений», которые были зафиксированы преимущественно в приграничных районах в Центральном и Южном федеральных округах. Он уточнил, что большинство случаев было связано с деятельностью украинских спецслужб.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах ЦФО и ЮФО — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных