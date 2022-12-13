В НАК сообщили о задержании 400 украинских националистов при попытке пересечь границу
При попытках пересечения государственной границы России в пунктах пропуска было задержано свыше 400 украинских националистов и служащих, которые совершили военные преступления. Об этом сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК), пишут «РИА Новости».
«При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более четырехсот украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1026 лиц, причастных к террористической деятельности», — сказано в сообщении.
Также в ходе совместного заседания НАК и Федерального оперативного штаба председатель НАК Александр Бортников сообщил о возросшем числе «террористических проявлений», которые были зафиксированы преимущественно в приграничных районах в Центральном и Южном федеральных округах. Он уточнил, что большинство случаев было связано с деятельностью украинских спецслужб.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах ЦФО и ЮФО — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).