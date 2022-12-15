Politico сообщило о планах ЕС опубликовать призыв к России «покинуть Украину»
Евросоюз и НАТО могут в ближайшее время опубликовать официальное заявление, которое будет содержать призыв к России «покинуть территорию Украины», сообщило Politico со ссылкой на документ.
По информации источников издания, заявление может быть опубликовано в ближайшие дни — в начале следующей недели или уже в 2023 г. Уточняется, что обсуждение этого документа продолжалось более года, однако его публикация задерживалась из-за напряженных отношений между Турцией и Кипром.
13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не рассматривает возможность вывода российских войск с Украины до конца этого года. Таким образом он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского.
Согласно заявлению украинского лидера, тремя «шагами к миру» являются поставки Киеву западных современных танков и артиллерии, обеспечение энергетической и финансовой стабильности Украины, а также реализация предложенной им ранее «формулы мира». В свою очередь Песков назвал это «тремя шагами к продолжению боевых действий». По его мнению, Киеву необходимо принимать во внимание сложившиеся новые реалии, в том числе появление у России новых субъектов в результате референдумов.
В начале декабря президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц вновь призвали к мирному решению украинского кризиса, условием которого должен стать вывод российских войск с территории Украины. В Кремле тогда восприняли это предложение негативно. «США не признают новые территории в составе Российской Федерации. Это существенно осложняет поиск взаимной почвы, почвы возможностей для договоренностей», – заявил тогда Песков.
Представитель Кремля неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября Песков заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».