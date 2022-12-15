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В Белгородской области сообщили об обстреле села Старый Хутор

Ведомости

Село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи, часть села обесточена. Аварийные бригады энергетиков выехали на место. Сотрудники администрации продолжают подомовой обход территории», — сказано в сообщении.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

Помимо этого в настоящее время в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Гладков продлил его сегодня до 21 декабря. На тот же срок было продлено и постановление о запрете запуска петард и фейерверков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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