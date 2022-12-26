Песков сообщил об отсутствии планов у Путина звонить Макрону

За последний месяц президент Франции также неоднократно высказывался о будущей архитектуре безопасности Европы. По его словам, документ должен включить гарантии безопасности и для Москвы. Однако позже Макрон добавил, что этот вопрос в настоящее время не является приоритетным. Он уточнил, что Франция выступает за стратегию «абсолютной защиты и победы Украины».