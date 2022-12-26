Песков сообщил об отсутствии планов у Путина звонить Макрону
Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не планирует говорить по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет, мы сообщим», — сказал он (цитата по ТАСС).
На прошлой неделе, 21 декабря, представитель Кремля также отметил, что Путин не собирается поздравлять Макрона с днем рождения по телефону. В тот день президенту Франции исполнилось 45 лет. Согласно данным на сайте Кремля, поздравительную телеграмму российский лидер Макрону также не отправил.
В начале декабря президент Франции утверждал, что продолжает поддерживать прямые контакты с Путиным. Тогда же он подчеркнул, что единственным способом урегулировать ситуацию на Украине являются переговоры.
3 декабря Макрон выразил желание провести переговоры с Путиным по вопросу гражданской атомной энергетики. По словам Пескова, точной даты телефонного разговора пока нет.
20 декабря французский лидер вновь отметил, что планирует поговорить с Путиным после разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что главной темой обсуждения с президентом РФ станет ядерная безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине.
За последний месяц президент Франции также неоднократно высказывался о будущей архитектуре безопасности Европы. По его словам, документ должен включить гарантии безопасности и для Москвы. Однако позже Макрон добавил, что этот вопрос в настоящее время не является приоритетным. Он уточнил, что Франция выступает за стратегию «абсолютной защиты и победы Украины».
Макрон также подчеркнул важность участия Европы в переговорах между РФ и Украиной. Он добавил, что ему не хочется, чтобы в будущем странами, которые ведут переговоры, выступали только Китай и Турция.
В российском МИДе отметили, что в предложениях французского лидера по гарантиям безопасности нет «ничего нового, повторяется хождение по кругу». Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва вернется к обсуждению этого вопроса, когда увидит интерес со стороны Запада.