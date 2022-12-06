МИД: Россия не видит в предложениях Макрона ничего нового

По его словам, Россия готова обсуждать с Западом эти проблемы, если увидит серьезный подход. «Доминирующий тренд на коллективном Западе сейчас, как я понимаю, совершенно не в пользу реализации подобного рода идей. Если и когда мы услышим, что к этому есть интерес с Запада, мы к этому вернемся», — заключил Рябков.