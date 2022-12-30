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В МИД заявили о готовности оперативно возобновить пассажирское сообщение с Китаем

Ведомости

Россия приветствует скорейшее открытие пассажирского сообщения с Китаем и готова оперативно проработать данный вопрос. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Приветствуем скорейшее открытие пассажирского сообщения через пограничные пункты пропуска, а также снятие противоэпидемических ограничений, влияющих на грузовое сообщение», — сказано в сообщении.

В МИДе отметили, что готовы оперативно проработать данные вопросы, если получат обращение от Пекина.

26 декабря китайские власти сообщили об отмене карантина по COVID-19 для туристов и открытии границ с 8 января 2023 г. Иностранным гражданам по-прежнему придется проходить ПЦР-тестирование за 48 часов до вылета. Ожидается, что будут улучшены условия для приезда иностранных граждан в Китай, например, для работы или бизнеса, а также облегчено получение необходимых виз.

На следующий день в российском генконсульстве в китайском городе Харбин сообщили, что Москва и Пекин рассматривают возможность запустить пассажирское наземное сообщение через границу в пробном режиме на одном из погранпереходов в начале 2023 г. В дипмиссии добавили, что процесс будет поэтапным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных