В МИД заявили о готовности оперативно возобновить пассажирское сообщение с Китаем

26 декабря китайские власти сообщили об отмене карантина по COVID-19 для туристов и открытии границ с 8 января 2023 г. Иностранным гражданам по-прежнему придется проходить ПЦР-тестирование за 48 часов до вылета. Ожидается, что будут улучшены условия для приезда иностранных граждан в Китай, например, для работы или бизнеса, а также облегчено получение необходимых виз.