В МИД заявили о готовности оперативно возобновить пассажирское сообщение с Китаем
Россия приветствует скорейшее открытие пассажирского сообщения с Китаем и готова оперативно проработать данный вопрос. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Приветствуем скорейшее открытие пассажирского сообщения через пограничные пункты пропуска, а также снятие противоэпидемических ограничений, влияющих на грузовое сообщение», — сказано в сообщении.
В МИДе отметили, что готовы оперативно проработать данные вопросы, если получат обращение от Пекина.
26 декабря китайские власти сообщили об отмене карантина по COVID-19 для туристов и открытии границ с 8 января 2023 г. Иностранным гражданам по-прежнему придется проходить ПЦР-тестирование за 48 часов до вылета. Ожидается, что будут улучшены условия для приезда иностранных граждан в Китай, например, для работы или бизнеса, а также облегчено получение необходимых виз.
На следующий день в российском генконсульстве в китайском городе Харбин сообщили, что Москва и Пекин рассматривают возможность запустить пассажирское наземное сообщение через границу в пробном режиме на одном из погранпереходов в начале 2023 г. В дипмиссии добавили, что процесс будет поэтапным.