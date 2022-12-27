Пассажирское наземное сообщение с Китаем может открыться в начале 2023 года

Накануне, 26 декабря, стало известно, что Китай планирует отменить карантин по COVID-19 для туристов и открыть границы с 8 января 2023 г. Им по-прежнему придется проходить ПЦР-тестирование за 48 часов до вылета. Ожидается, что будут улучшены условия для приезда иностранных граждан в Китай, например, для работы или бизнеса, а также облегчено получение необходимых виз. Об этом сегодня сообщил и МИД КНР.