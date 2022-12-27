Пассажирское наземное сообщение с Китаем может открыться в начале 2023 года
Россия и Китай прорабатывают вопрос о возможности запустить пассажирское наземное сообщение через границу в пробном режиме на одном из погранпереходов в начале 2023 г. Об этом сообщили в пресс-службе генерального консульства России в китайском городе Харбин.
«Исходим из того, что этот процесс будет поэтапным: в начале следующего года отменяется карантин для въезжающих из-за границы, постепенно изменятся правила пребывания в Китае для российских водителей, будет открыто пассажирское сообщение, возможно, сначала в тестовом режиме через один из российско-китайских погранпереходов», — заявили в генконсульстве (цит. по ТАСС).
Накануне, 26 декабря, стало известно, что Китай планирует отменить карантин по COVID-19 для туристов и открыть границы с 8 января 2023 г. Им по-прежнему придется проходить ПЦР-тестирование за 48 часов до вылета. Ожидается, что будут улучшены условия для приезда иностранных граждан в Китай, например, для работы или бизнеса, а также облегчено получение необходимых виз. Об этом сегодня сообщил и МИД КНР.
Решение ослабить ограничения было вызвано снижением классификации COVID-19 с высшей категории А до менее строгой категории В в рейтинге инфекционных заболеваний, поскольку болезнь стала менее опасной и постепенно превратится в обычную респираторную инфекцию.