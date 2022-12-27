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Общество

Пассажирское наземное сообщение с Китаем может открыться в начале 2023 года

Ведомости

Россия и Китай прорабатывают вопрос о возможности запустить пассажирское наземное сообщение через границу в пробном режиме на одном из погранпереходов в начале 2023 г. Об этом сообщили в пресс-службе генерального консульства России в китайском городе Харбин.

«Исходим из того, что этот процесс будет поэтапным: в начале следующего года отменяется карантин для въезжающих из-за границы, постепенно изменятся правила пребывания в Китае для российских водителей, будет открыто пассажирское сообщение, возможно, сначала в тестовом режиме через один из российско-китайских погранпереходов», — заявили в генконсульстве (цит. по ТАСС).

Накануне, 26 декабря, стало известно, что Китай планирует отменить карантин по COVID-19 для туристов и открыть границы с 8 января 2023 г. Им по-прежнему придется проходить ПЦР-тестирование за 48 часов до вылета. Ожидается, что будут улучшены условия для приезда иностранных граждан в Китай, например, для работы или бизнеса, а также облегчено получение необходимых виз. Об этом сегодня сообщил и МИД КНР.

Решение ослабить ограничения было вызвано снижением классификации COVID-19 с высшей категории А до менее строгой категории В в рейтинге инфекционных заболеваний, поскольку болезнь стала менее опасной и постепенно превратится в обычную респираторную инфекцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных