Песков указал на истощение западных арсеналов из-за поставок вооружений Украине
Западные страны продолжают накачивать Украину вооружениями, однако их запасы истощаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
На брифинге Пескова спросили, ожидает ли Кремль увеличения или сокращения западных поставок Киеву на фоне того, что объем военной помощи Запада уже сопоставим с оборонным бюджетом РФ за год.
«Пока мы видим, что страны коллективного запада, так называемые, то есть страны – члены альянса во главе с США, подтверждают свою готовность и дальше выделять деньги и накачивать Украину вооружениями. Вместе с тем мы наблюдаем также определенные проблемы с военно-промышленным комплексом этих стран, с истощением их запасов вооружения и амуниции», – рассказал Песков.
Вместе с тем Москва фиксирует и «более-менее трезвые голоса», интересующиеся эффективностью расходования выделяемых Киеву средств, добавил он.
Ранее агентство ТАСС подсчитало, что объем военной помощи Запада Киеву с начала спецоперации РФ составил $48,5 млрд, что составляет 94,9% от оборонных расходов России за прошлый год ($51,1 млрд). Общий же объем помощи Украине от западных стран составил $150,8 млрд.
10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал ЕС и страны альянса нарастить уровень своей поддержки Украины. При этом Столтенберг заявил, что НАТО и ЕС истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине. Однако, по его словам, «это было правильным решением».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.