Песков указал на истощение западных арсеналов из-за поставок вооружений Украине

«Пока мы видим, что страны коллективного запада, так называемые, то есть страны – члены альянса во главе с США, подтверждают свою готовность и дальше выделять деньги и накачивать Украину вооружениями. Вместе с тем мы наблюдаем также определенные проблемы с военно-промышленным комплексом этих стран, с истощением их запасов вооружения и амуниции», – рассказал Песков.