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Политика

В Турции ожидают обсуждения Финляндией своего членства в НАТО отдельно от Швеции

Ведомости

Финляндия будет обсуждать с НАТО свое участие в альянсе отдельно от Швеции, считает Омер Челик, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

В интервью CNN Turk он отметил, что трехсторонние переговоры лишены смысла из-за позиции Швеции, которая не выполнила ни одного своего обещания.

«Есть регресс, а не прогресс. Финляндия хочет положительно выделиться в этом отношении. Вот почему он будет говорить с НАТО.П осле того, как Финляндия предпримет правильные шаги по борьбе с терроризмом, она, конечно же, отстранится от Швеции», – рассказал Челик.

Переговоры Турции, Швеции и Финляндии по поводу вступления в НАТО должны были состояться в Брюсселе в феврале, однако были отложены на неопределенный срок. При этом 24 января глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее допустил возможность дальнейшего рассмотрения заявки страны на вступление в НАТО без Швеции, если препятствия будут возникать снова и снова.

Ранее в тот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме. В частности, 21 января датский политик, лидер антиисламской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции.

В 2022 г. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Единственными странами, от которых они не получили одобрения на этот шаг, стали Турция и Венгрия. Согласно подписанным в июне договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных