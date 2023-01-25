В Турции ожидают обсуждения Финляндией своего членства в НАТО отдельно от Швеции
Финляндия будет обсуждать с НАТО свое участие в альянсе отдельно от Швеции, считает Омер Челик, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР).
В интервью CNN Turk он отметил, что трехсторонние переговоры лишены смысла из-за позиции Швеции, которая не выполнила ни одного своего обещания.
«Есть регресс, а не прогресс. Финляндия хочет положительно выделиться в этом отношении. Вот почему он будет говорить с НАТО.П осле того, как Финляндия предпримет правильные шаги по борьбе с терроризмом, она, конечно же, отстранится от Швеции», – рассказал Челик.
Переговоры Турции, Швеции и Финляндии по поводу вступления в НАТО должны были состояться в Брюсселе в феврале, однако были отложены на неопределенный срок. При этом 24 января глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее допустил возможность дальнейшего рассмотрения заявки страны на вступление в НАТО без Швеции, если препятствия будут возникать снова и снова.
Ранее в тот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме. В частности, 21 января датский политик, лидер антиисламской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции.
В 2022 г. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Единственными странами, от которых они не получили одобрения на этот шаг, стали Турция и Венгрия. Согласно подписанным в июне договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.