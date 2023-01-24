В Финляндии допустили вступление в НАТО без Швеции
В Финляндии допускают возможность дальнейшего рассмотрения заявки страны на вступление в НАТО без Швеции. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в разговоре с Yle, передает шведская газета Aftonbladet.
По словам Хаависто, Финляндия все также намерена вступить в НАТО вместе со Швецией. Однако в случае если препятствия будут возникать снова и снова, Финляндии, возможно придется действовать самостоятельно. «Эти демонстранты играют со службами безопасности Финляндии и Швеции», – сказал Хаависто, подчеркнув, что недавние демонстрации в Стокгольме также помешали Финляндии получить членство в НАТО.
После этого глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем написал, что находится «в контакте с Финляндией, чтобы выяснить, что на самом деле имелось в виду».
Ранее, 8 января, Хаависто заявил, что власти Финляндии планируют дождаться, когда страны НАТО одобрят заявку Швеции на вступление в альянс, прежде чем самим присоединиться к нему.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая прошлого года на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. 4 декабря в МИД Финляндии объяснили, что ядерная риторика Москвы стала ключевым фактором, который побудил Финляндию подать заявку на вступление в НАТО.
Единственными странами, которые до сих пор не одобрили членство Финляндии и Швеции в альянсе, являются Венгрия и Турция. Согласно подписанным в июне договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.
Накануне, 23 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме. В частности, 21 января датский политик, лидер антиисламской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции.