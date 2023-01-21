МИД Турции осудил сожжение Корана в Швеции

20 января ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что посол Швеции в Анкаре был вызван в турецкий МИД в связи с запланированной на 21 января в Стокгольме демонстрацией сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турецкая сторона считает террористической организацией. Собеседник агентства заявил, что в Стокгольме было разрешено сожжение Корана у турецкого посольства.