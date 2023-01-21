МИД Турции осудил сожжение Корана в Швеции
Министерство иностранных дел (МИД) Турции осудило сожжение Корана, произошедшее в Швеции. Пресс-релиз опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
«Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение на нашу священную книгу, Коран, совершенное сегодня (21 января) в Швеции, несмотря на наши неоднократные предупреждения. Разрешение этого антиисламского акта, направленного против мусульман и оскорбляющего наши священные ценности, под прикрытием «свободы выражения» совершенно неприемлемо. Это открытое преступление на почве ненависти», – говорится в заявлении министерства.
МИД подчеркнул, что этот акт является подтверждением уровня исламофобии, расистских и дискриминационных движений в Европе. Ведомство призвало шведские власти принять меры против виновных, а международные организации принять меры против исламофобии.
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем в ответ на заявление турецких коллег написал в своем аккаунте в Twitter, что в стране существует свобода мнений, но это не означает, что правительство такие мнения поддерживает. «Исламофобские провокации ужасны», – заявил он.
20 января ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что посол Швеции в Анкаре был вызван в турецкий МИД в связи с запланированной на 21 января в Стокгольме демонстрацией сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турецкая сторона считает террористической организацией. Собеседник агентства заявил, что в Стокгольме было разрешено сожжение Корана у турецкого посольства.
21 января агентство сообщило, что в Швеции прошла акция лидера партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, в рамках которой и произошло публичное сожжение Корана.