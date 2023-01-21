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МИД Турции осудил сожжение Корана в Швеции

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) Турции осудило сожжение Корана, произошедшее в Швеции. Пресс-релиз опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение на нашу священную книгу, Коран, совершенное сегодня (21 января) в Швеции, несмотря на наши неоднократные предупреждения. Разрешение этого антиисламского акта, направленного против мусульман и оскорбляющего наши священные ценности, под прикрытием «свободы выражения» совершенно неприемлемо. Это открытое преступление на почве ненависти», – говорится в заявлении министерства.

МИД подчеркнул, что этот акт является подтверждением уровня исламофобии, расистских и дискриминационных движений в Европе. Ведомство призвало шведские власти принять меры против виновных, а международные организации принять меры против исламофобии.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем в ответ на заявление турецких коллег написал в своем аккаунте в Twitter, что в стране существует свобода мнений, но это не означает, что правительство такие мнения поддерживает. «Исламофобские провокации ужасны», – заявил он.

20 января ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что посол Швеции в Анкаре был вызван в турецкий МИД в связи с запланированной на 21 января в Стокгольме демонстрацией сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турецкая сторона считает террористической организацией. Собеседник агентства заявил, что в Стокгольме было разрешено сожжение Корана у турецкого посольства.

21 января агентство сообщило, что в Швеции прошла акция лидера партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, в рамках которой и произошло публичное сожжение Корана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных