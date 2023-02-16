Байден признал отсутствие связи между сбитыми шарами и разведкой
Между сбитыми над территорией США и Канадой воздушными шарами и разведывательными программами какой-либо страны отсутствует связь. Об этом заявил президент США Джо Байден во время своего выступления по поводу трех сбитых неопознанных объектов, передает CNN.
«По текущей оценке разведывательного сообщества, эти три, скорее всего, были воздушными шарами, связанными с частными компаниями, развлекательными или исследовательскими учреждениями, изучающими погоду или проводящими другие научные исследования», — сказал он.
Байден подчеркнул, что до сих пор не удалось выяснить, что именно это были за объекты. По его словам, приказ сбить шары был отдан из-за возможной угрозы для воздушного движения и опасений, что шары занимались слежкой за важными объектами.
По словам лидера США, он планирует обсудить произошедшее с председателем КНР Си Цзиньпинем в будущем, но не уточнил, когда именно состоится их встреча. Байден также отметил, что продолжит взаимодействовать с Китаем, хотя и не планирует извиняться.
О том, что Байден выступит сегодня с неанонсированным заявлением, сообщили в Белом доме ранее.
Первый неопознанный объект военные США сбили 10 февраля над Аляской недалеко от канадской границы. Второй – над Канадой по приказу премьер-министра страны Джастина Трюдо 12 февраля. Происхождение объекта не уточнялось. В ночь на 13 февраля американский F-15 сбил третий по счету объект в районе озера Гурон у границы с Канадой. В Пентагоне обратили внимание, что объект пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей».
До этого, 4 февраля, США сбили аэростат, который принадлежал КНР и, по сообщению Пентагона, собирал «важную информацию» о расположении военных объектов. После этого Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР.