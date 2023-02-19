Макрон: Франция не поддерживает и не поддержит идею о сокрушении России

Макрон не раз выступал за поддержание диалога с Россией. В частности, об этом он говорил 11 января на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Также в сентябре 2022 г. французский президент заявил о необходимости продолжения диалога с Россией, пояснив, что следует говорить даже с теми, «с кем не согласны». В том же месяце Макрон говорил, что Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров. В ноябре Макрон заявлял о необходимости увеличить усилия для мирного урегулирования украинского кризиса.