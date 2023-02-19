Макрон: Франция не поддерживает и не поддержит идею о сокрушении России
Сокрушение России никогда не было и не будет позицией Франции, заявил президент республики Эммануэль Макрон в интервью изданиям Journal du Dimanche, Figaro и радиостанции France Inter по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, он хотел бы, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию. «Но я убежден, что в конечном итоге это не будет решено военным путем. Я не думаю, как некоторые, что она должна победить Россию полностью, напасть на нее на ее территории. Эти наблюдатели хотят прежде всего сокрушить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет», – подчеркнул Макрон.
Президент Франции добавил, что сторонам необходимо вернуться к переговорам. При этом 17 января в рамках конференции Макрон отмечал, что время для диалога с Россией по Украине еще не пришло. По мнению президента, устойчивый мир в Европе невозможен без учета России.
Макрон не раз выступал за поддержание диалога с Россией. В частности, об этом он говорил 11 января на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Также в сентябре 2022 г. французский президент заявил о необходимости продолжения диалога с Россией, пояснив, что следует говорить даже с теми, «с кем не согласны». В том же месяце Макрон говорил, что Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров. В ноябре Макрон заявлял о необходимости увеличить усилия для мирного урегулирования украинского кризиса.
В декабре 2022 г. в Кремле ответили отрицательно на вопрос, собирается ли Путин поздравлять французского лидера с днем рождения или звонить ему по другим вопросам. В то же время в начале декабря Макрон утверждал, что продолжает поддерживать прямые контакты с Путиным. Тогда же он подчеркнул, что единственным способом урегулировать ситуацию на Украине являются переговоры.