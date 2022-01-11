Макрон выступил за поддержание диалога с Россией
Франция выступает за поддержание каналов диалога с Москвой. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
«По Украине и России мы выступаем за европейский подход, который включает твердость в отношении любой угрозы агрессии и поддержание каналов диалога с тем, чтобы найти пути разрядки напряженности», — подчеркнул Макрон (цитата по ТАСС). Он отметил, что Франция выступает за создание общей «архитектуры безопасности» в Европе.
Макрон также положительно оценил проведение диалога между Россией и США. «Я считаю позитивным то, что Россия и США говорят друг с другом», — сказал Макрон, отвечая на вопрос о российско-американских дискуссиях, которые состоялись 10 января в Женеве.
7 января Макрон заявил, что планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. У лидеров двух стран уже состоялись две продолжительные телеконференции. По мнению французского лидера, ЕС должен вести диалог с Россией, но это не значит, что союз будет идти на уступки.
10-13 января в Женеве проходят переговоры, которые инициировала Россия по гарантиям и обеспечению безопасности. Переговоры России и США прошли 10 января. 12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО, 13 января – переговоры России и ОБСЕ. Российская сторона выступает за отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории НАТО и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к границам страны.