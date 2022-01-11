Макрон выступил за поддержание диалога с Россией

7 января Макрон заявил, что планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. У лидеров двух стран уже состоялись две продолжительные телеконференции. По мнению французского лидера, ЕС должен вести диалог с Россией, но это не значит, что союз будет идти на уступки.