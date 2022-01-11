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Макрон выступил за поддержание диалога с Россией

Ведомости

Франция выступает за поддержание каналов диалога с Москвой. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«По Украине и России мы выступаем за европейский подход, который включает твердость в отношении любой угрозы агрессии и поддержание каналов диалога с тем, чтобы найти пути разрядки напряженности», — подчеркнул Макрон (цитата по ТАСС). Он отметил, что Франция выступает за создание общей «архитектуры безопасности» в Европе.

Макрон также положительно оценил проведение диалога между Россией и США. «Я считаю позитивным то, что Россия и США говорят друг с другом», — сказал Макрон, отвечая на вопрос о российско-американских дискуссиях, которые состоялись 10 января в Женеве. 

7 января Макрон заявил, что планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. У лидеров двух стран уже состоялись две продолжительные телеконференции. По мнению французского лидера, ЕС должен вести диалог с Россией, но это не значит, что союз будет идти на уступки.

10-13 января в Женеве проходят переговоры, которые инициировала Россия по гарантиям и обеспечению безопасности. Переговоры России и США прошли 10 января. 12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО, 13 января – переговоры России и ОБСЕ. Российская сторона выступает за отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории НАТО и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к границам страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных