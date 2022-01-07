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Макрон планирует поговорить по телефону с Путиным в ближайшее время

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции в связи с началом председательства Франции в Совете ЕС.

«Франция продолжает обмен мнениями с Россией. У меня уже было две весьма продолжительных телеконференции с президентом России Владимиром Путиным в последние недели, и в ближайшие дни предстоят новые переговоры», — заявил Макрон (цитата по ТАСС).

По его мнению, ЕС должен вести диалог с Россией, но это не значит, что союз будет идти на уступки. «Нам нужен диалог с Россией, которая в силу своей географии и истории является неотъемлемой частью этой европейской архитектуры безопасности, которую нам предстоит построить», — добавил Макрон. Он положительно оценил переговоры России и США по ситуации на Украине и по более широким вопросам. Макрон подчеркнул, что ЕС должен участвовать при обсуждении европейской архитектуры безопасности.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, заседание Совета Россия – НАТО состоится 12 января, а переговоры России и ОБСЕ – 13 января.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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