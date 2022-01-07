Макрон планирует поговорить по телефону с Путиным в ближайшее время

По его мнению, ЕС должен вести диалог с Россией, но это не значит, что союз будет идти на уступки. «Нам нужен диалог с Россией, которая в силу своей географии и истории является неотъемлемой частью этой европейской архитектуры безопасности, которую нам предстоит построить», — добавил Макрон. Он положительно оценил переговоры России и США по ситуации на Украине и по более широким вопросам. Макрон подчеркнул, что ЕС должен участвовать при обсуждении европейской архитектуры безопасности.