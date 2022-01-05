Глава МИД Франции призвал к «требовательному диалогу» с Россией по безопасности
Страны-члены ЕС должны вести с Россией «требовательный диалог» по гарантиям безопасности в Европе на основе параметров, которые отвечают коллективным интересам безопасности союза, говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, опубликованном на сайте министерства.
Ле Дриан сообщил, что провел разговор с главами МИД Германии, Италии и Польши, а также с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. В ходе диалога глава МИД Франции заявил, что страны ЕС обязаны представлять конкретные предложения при подготовке к переговорам с Россией, которые затрагивают их собственные интересы безопасности.
«Ведение требовательного диалога с Россией, основанного на параметрах, которые, как мы считаем, отвечают нашим коллективным интересам безопасности, полезно и необходимо для укрепления стратегической стабильности в Европе», — заявил он. Министр подчеркнул, что любая военная агрессия в отношении Украины «повлечет за собой масштабные действия и будет иметь высокую цену, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами».
4 января генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что созвал заседание Совета Россия-НАТО на 12 января для обсуждения гарантий безопасности в Европе. 10 января пройдут переговоры России и США, а 13 января — России и ОБСЕ.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты документов, в которых содержатся российские требования к США и НАТО относительно гарантий безопасности в Европе. Москва предлагает закрепить эти гарантии юридически. Среди них — отказ от дальнейшего расширения НАТО и военной активности альянса в постсоветских республиках (Восточная Европа, Украина, Закавказье, Центральная Азия), а также взаимный отказ от развертывания вооруженных сил и вооружений в районах, где такое размещение воспринималось бы другой стороной как угроза своей нацбезопасности.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться сообщения о возможном «вторжении» России на территорию Украины. В Кремле планы военной агрессии категорически отрицают и называют информацию о переброске российских войск к украинским границам информационными «вбросами».