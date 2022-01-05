В МИД РФ рассказали о составе делегации на заседании Совета Россия-НАТО
Российскую сторону на заседании Совета Россия-НАТО 12 января будет представлять межведомственная делегация министерства иностранных дел и Минобороны, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД Александра Грушко. Он сам также будет участвовать в переговорах.
«Мы исходим из того, что военные не только будут присутствовать на заседании, но и самым непосредственным образом участвовать в обсуждении вопросов военной безопасности», — отметил Грушко.
4 января генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что созвал заседание Совета Россия-НАТО на 12 января для обсуждения гарантий безопасности в Европе. 10 января пройдут переговоры России и США, а 13 января – России и ОБСЕ.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты документов, в которых содержатся российские требования к США и НАТО относительно гарантий безопасности в Европе. Москва предлагает закрепить эти гарантии юридически. Среди них — отказ от дальнейшего расширения НАТО и военной активности альянса в постсоветских республиках (Восточная Европа, Украина, Закавказье, Центральная Азия), а также взаимный отказ от развертывания вооруженных сил и вооружений в районах, где такое размещение воспринималось бы другой стороной как угроза своей нацбезопасности.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться сообщения о возможном «вторжении» России на территорию Украины. В Кремле планы военной агрессии категорически отрицают и называют информацию о переброске российских войск к украинским границам информационными «вбросами».