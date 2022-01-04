Столтенберг подтвердил заседание Совета Россия-НАТО 12 января
Заседание Совета Россия-НАТО состоится 12 января, сообщил Reuters со ссылкой на генсекретаря Йенса Столтенберга. Ранее об этом сообщал Белый дом. Переговоры Россия-США пройдут 10 января, а переговоры Россия-ОБСЕ – 13 января.
«Любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО действиями России... и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО», — заявил Столтенберг.
17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты документов, в которых содержатся российские требования к США и НАТО относительно гарантий безопасности. Москва предлагает закрепить эти гарантии юридически. Среди них — отказ от дальнейшего расширения НАТО и военной активности альянса в постсоветских республиках (Восточная Европа, Украина, Закавказье, Центральная Азия), а также взаимный отказ от развертывания вооруженных сил и вооружений в районах, где такое размещение воспринималось бы другой стороной как угроза своей нацбезопасности.
Кроме того, Россия предложила не размещать дополнительных вооружений за пределами границ НАТО на 1997 г., а также отказаться от юридического прописывания друг друга как противников в стратегических документах и от действий, которые стороны могут расценить как угрозу.