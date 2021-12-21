США заявили о готовности к переговорам с Россией по линии НАТО и ОБСЕ
Соединенные Штаты готовы обсуждать предложения России по безопасности, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
«Мы видели предложения и комментарии России касательно ее требований по безопасности. США готовы к дипломатическому взаимодействию по множеству каналов, включая двустороннее взаимодействие, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ», — сказала она на брифинге (цитата по ТАСС). Дипломат добавила, что переговоры будут более продуктивными, если будут проходить в обстановке деэскалации.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник предложил провести переговоры Совета НАТО и России в начале 2022 г. По его словам, члены НАТО едины в своем требовании к России способствовать деэскалации ситуации вокруг Украины. Столтенберг добавил, что сейчас якобы продолжается «неспровоцированная и необъяснимая» концентрация российских войск у границ с Украиной.
В пятницу, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты документов, в которых содержатся российские требования к США и НАТО относительно гарантий безопасности. Москва предлагает закрепить эти гарантии юридически. Среди них — отказ от дальнейшего расширения НАТО и военной активности альянса в постсоветских республиках (Восточная Европа, Украина, Закавказье, Центральная Азия), а также взаимный отказ от развертывания вооруженных сил и вооружений в районах, где такое размещение воспринималось бы другой стороной как угроза своей нацбезопасности.
Кроме того, Россия предложила не размещать дополнительных вооружений за пределами границ НАТО на 1997 г., а также отказаться от юридического прописывания друг друга как противников в стратегических документах и от действий, которые стороны могут расценить как угрозу.