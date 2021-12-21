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Политика

США заявили о готовности к переговорам с Россией по линии НАТО и ОБСЕ

Ведомости

Соединенные Штаты готовы обсуждать предложения России по безопасности, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Мы видели предложения и комментарии России касательно ее требований по безопасности. США готовы к дипломатическому взаимодействию по множеству каналов, включая двустороннее взаимодействие, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ», — сказала она на брифинге (цитата по ТАСС). Дипломат добавила, что переговоры будут более продуктивными, если будут проходить в обстановке деэскалации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник предложил провести переговоры Совета НАТО и России в начале 2022 г. По его словам, члены НАТО едины в своем требовании к России способствовать деэскалации ситуации вокруг Украины. Столтенберг добавил, что сейчас якобы продолжается «неспровоцированная и необъяснимая» концентрация российских войск у границ с Украиной.

В пятницу, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты документов, в которых содержатся российские требования к США и НАТО относительно гарантий безопасности. Москва предлагает закрепить эти гарантии юридически. Среди них — отказ от дальнейшего расширения НАТО и военной активности альянса в постсоветских республиках (Восточная Европа, Украина, Закавказье, Центральная Азия), а также взаимный отказ от развертывания вооруженных сил и вооружений в районах, где такое размещение воспринималось бы другой стороной как угроза своей нацбезопасности.

Кроме того, Россия предложила не размещать дополнительных вооружений за пределами границ НАТО на 1997 г., а также отказаться от юридического прописывания друг друга как противников в стратегических документах и от действий, которые стороны могут расценить как угрозу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных