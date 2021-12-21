Путин напомнил о не согласованных с СБ ООН действиях США в Югославии и Сирии
США делают что хотят на территории других государств без получения на это санкции Совета Безопасности ООН, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
«Все, что делали наши партнеры, так их назовем, — Соединенные Штаты — в предыдущие годы, обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность, за тысячи километров от своей национальной территории. Они ведь делали наиболее жесткие и яркие вещи без всякой санкции Совета Безопасности ООН», — сказал глава государства.
В частности, Путин критически высказался о действиях США в Югославии в 1999 г. По словам российского президента, это привело к уничтожению европейского государства.
«Вот Югославию бомбили под каким предлогом? Что, с санкции Совета Безопасности, что ли? Где Югославия и где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы, но кто дал право наносить удар по европейской столице? Никто. Просто так решили, а сателлиты за ними бежали и подтяфкивали. Вот и все международное право», — заявил Путин.
Он также отметил, что США вошли в Ирак под предлогом разработки в данной стране оружия массового уничтожения. В итоге «разрушили» и это государство, создав там «очаг международного терроризма». Впоследствии же оказалось, что такого оружия в Ираке нет, и в Вашингтоне сказали, что ошиблись, рассказал президент.
«А в Сирию как зашли —
В ходе того же заседания президент предупредил, что США могут вооружить украинских экстремистов и подтолкнуть их на отдельные российские территории, например на Крым. Он напомнил, что в связи с этим Москва потребовала от Вашингтона и НАТО предоставить гарантии безопасности, исключающие в том числе расширение альянса на восток.