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Путин напомнил о не согласованных с СБ ООН действиях США в Югославии и Сирии

Ведомости

США делают что хотят на территории других государств без получения на это санкции Совета Безопасности ООН, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Все, что делали наши партнеры, так их назовем, — Соединенные Штаты — в предыдущие годы, обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность, за тысячи километров от своей национальной территории. Они ведь делали наиболее жесткие и яркие вещи без всякой санкции Совета Безопасности ООН», — сказал глава государства.

В частности, Путин критически высказался о действиях США в Югославии в 1999 г. По словам российского президента, это привело к уничтожению европейского государства.

«Вот Югославию бомбили под каким предлогом? Что, с санкции Совета Безопасности, что ли? Где Югославия и где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы, но кто дал право наносить удар по европейской столице? Никто. Просто так решили, а сателлиты за ними бежали и подтяфкивали. Вот и все международное право», — заявил Путин.

Он также отметил, что США вошли в Ирак под предлогом разработки в данной стране оружия массового уничтожения. В итоге «разрушили» и это государство, создав там «очаг международного терроризма». Впоследствии же оказалось, что такого оружия в Ираке нет, и в Вашингтоне сказали, что ошиблись, рассказал президент.

«А в Сирию как зашли — что, с санкции Совета Безопасности? Нет. Что хотят, то и делают», — резюмировал Путин.

В ходе того же заседания президент предупредил, что США могут вооружить украинских экстремистов и подтолкнуть их на отдельные российские территории, например на Крым. Он напомнил, что в связи с этим Москва потребовала от Вашингтона и НАТО предоставить гарантии безопасности, исключающие в том числе расширение альянса на восток.

Ранее по теме: Путин заявил о планах США «толкнуть» экстремистов из Украины на Крым

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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