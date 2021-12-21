Путин напомнил о не согласованных с СБ ООН действиях США в Югославии и Сирии

«Вот Югославию бомбили под каким предлогом? Что, с санкции Совета Безопасности, что ли? Где Югославия и где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы, но кто дал право наносить удар по европейской столице? Никто. Просто так решили, а сателлиты за ними бежали и подтяфкивали. Вот и все международное право», — заявил Путин.