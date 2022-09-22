Макрон призвал сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров
Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров, заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV.
«Я не буду озвучивать никаких интерпретаций развитий событий на Украине, ни каких-либо высказываний, которые могли бы усугубить эскалацию. Я думаю, что сегодня мы должны сделать все, чтобы в момент, выбранный вовлеченными сторонами, когда Украина будет способна это сделать, стороны вернулись за стол переговоров», — отметил французский президент.
По его словам, переговоры должны учитывать требования, выдвинутые Украиной, включая восстановление государственных границ «как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале».
Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне заявил, что США и Великобритания испугались возможных договоренностей между Россией и Украиной, поэтому запретили Киеву вести переговоры. «Вашингтон не заинтересован в установлении мира и спокойствия на Украине. Это стало ясно еще в марте, когда Москва и Киев вплотную подошли к достижению взаимных договоренностей», — отметил дипломат.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале-марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет проводить переговоры с Россией, с аналогичными заявлениями выступали и другие высокопоставленные украинские политики. Позже Зеленский объявил, что в случае проведения референдумов Украина откажется от переговоров с Россией.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса