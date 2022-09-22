Макрон призвал сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров

«Я не буду озвучивать никаких интерпретаций развитий событий на Украине, ни каких-либо высказываний, которые могли бы усугубить эскалацию. Я думаю, что сегодня мы должны сделать все, чтобы в момент, выбранный вовлеченными сторонами, когда Украина будет способна это сделать, стороны вернулись за стол переговоров», — отметил французский президент.