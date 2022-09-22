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Макрон призвал сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров

Ведомости

Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров, заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV.

«Я не буду озвучивать никаких интерпретаций развитий событий на Украине, ни каких-либо высказываний, которые могли бы усугубить эскалацию. Я думаю, что сегодня мы должны сделать все, чтобы в момент, выбранный вовлеченными сторонами, когда Украина будет способна это сделать, стороны вернулись за стол переговоров», — отметил французский президент.

По его словам, переговоры должны учитывать требования, выдвинутые Украиной, включая восстановление государственных границ «как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале».

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне заявил, что США и Великобритания испугались возможных договоренностей между Россией и Украиной, поэтому запретили Киеву вести переговоры. «Вашингтон не заинтересован в установлении мира и спокойствия на Украине. Это стало ясно еще в марте, когда Москва и Киев вплотную подошли к достижению взаимных договоренностей», — отметил дипломат.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале-марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет проводить переговоры с Россией, с аналогичными заявлениями выступали и другие высокопоставленные украинские политики. Позже Зеленский объявил, что в случае проведения референдумов Украина откажется от переговоров с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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