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Макрон заявил, что время для диалога с Россией по Украине еще не пришло

Ведомости

Сейчас время для диалога с Россией по Украине еще не пришло, сказал президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение. Но понятно, что сейчас не время для диалога», – сказал французский президент (цит. по ТАСС).

В то же время Макрон подчеркнул, что устойчивый мир в Европе невозможен без учета России.

«Наша дилемма заключается в том, что не будет устойчивого и полноценного мира на нашем континенте без нашего умения охватить российский вопрос, но на основе трезвой оценки, без какого-либо снисхождения. Это реальность», – отметил он. 

Путин отрицательно оценил обнародование его телефонного разговора с Макроном

Макрон не раз выступал за поддержание диалога с Россией. В частности, об этом он говорил 11 января на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Также в сентябре 2022 г. французский президент заявил о необходимости продолжения диалога с Россией, пояснив, что следует говорить даже с теми, «с кем не согласны». В том же месяце Макрон говорил, что Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров. В ноябре Макрон заявлял о необходимости увеличить усилия для мирного урегулирования украинского кризиса.

В декабре 2022 г. в Кремле ответили отрицательно на вопрос, собирается ли Путин поздравлять французского лидера с днем рождения или звонить ему по другим вопросам. В то же время в начале декабря Макрон утверждал, что продолжает поддерживать прямые контакты с Путиным. Тогда же он подчеркнул, что единственным способом урегулировать ситуацию на Украине являются переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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