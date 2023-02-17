Макрон заявил, что время для диалога с Россией по Украине еще не пришло
Сейчас время для диалога с Россией по Украине еще не пришло, сказал президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение. Но понятно, что сейчас не время для диалога», – сказал французский президент (цит. по ТАСС).
В то же время Макрон подчеркнул, что устойчивый мир в Европе невозможен без учета России.
«Наша дилемма заключается в том, что не будет устойчивого и полноценного мира на нашем континенте без нашего умения охватить российский вопрос, но на основе трезвой оценки, без какого-либо снисхождения. Это реальность», – отметил он.
Макрон не раз выступал за поддержание диалога с Россией. В частности, об этом он говорил 11 января на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Также в сентябре 2022 г. французский президент заявил о необходимости продолжения диалога с Россией, пояснив, что следует говорить даже с теми, «с кем не согласны». В том же месяце Макрон говорил, что Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров. В ноябре Макрон заявлял о необходимости увеличить усилия для мирного урегулирования украинского кризиса.
В декабре 2022 г. в Кремле ответили отрицательно на вопрос, собирается ли Путин поздравлять французского лидера с днем рождения или звонить ему по другим вопросам. В то же время в начале декабря Макрон утверждал, что продолжает поддерживать прямые контакты с Путиным. Тогда же он подчеркнул, что единственным способом урегулировать ситуацию на Украине являются переговоры.