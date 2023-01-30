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Политика

В Кремле заявили, что диалог Путина и Макрона при необходимости продолжится

Ведомости

Диалог президентов России и Франции при необходимости будет продолжен. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Сейчас нам, к сожалению, нечем похвастаться не по нашей вине как в контексте российско-французских отношений, так и в контексте России со странами ЕС. Но тем не менее мы знаем, что потенциально такой диалог при необходимости может продолжаться», — сказал он. 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Макрона некомпетентным лидером и обвинил его в «нечестности». Турецкий лидер указал на потерю Францией влияния в Африке. Журналисты поинтересовались у Пескова, поддерживают ли в Кремле позицию Эрдогана в отношении Макрона. Пресс-секретарь подчеркнул, что «не считает возможным комментировать турецко-французские отношения». Он также отметил, что у Путина с Эрдоганом «особенные отношения», которые построены на взаимном доверии и уважении. 

Ранее Песков не раз говорил, что у Путина пока что нет планов проводить с Макроном телефонные переговоры. В декабре 2022 г. представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос, собирается ли Путин поздравлять французского лидера с днем рождения или звонить ему по другим вопросам. 

В то же время в начале декабря Макрон утверждал, что продолжает поддерживать прямые контакты с Путиным. Тогда же он подчеркнул, что единственным способом урегулировать ситуацию на Украине являются переговоры. 

3 декабря президент Франции выразил желание провести переговоры с Путиным по вопросу гражданской атомной энергетики. 20 декабря французский лидер вновь отметил, что планирует поговорить с Путиным после беседы с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что главной темой обсуждения с президентом РФ станет ядерная безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине.

В начале января Песков заявил о паузе в диалоге Макрона и Путина. «Но на прежнем этапе этот контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все, в том числе и глубокие, разногласия», — отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных