В Кремле заявили, что диалог Путина и Макрона при необходимости продолжится

«Сейчас нам, к сожалению, нечем похвастаться не по нашей вине как в контексте российско-французских отношений, так и в контексте России со странами ЕС. Но тем не менее мы знаем, что потенциально такой диалог при необходимости может продолжаться», — сказал он.