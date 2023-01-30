В Кремле заявили, что диалог Путина и Макрона при необходимости продолжится
Диалог президентов России и Франции при необходимости будет продолжен. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас нам, к сожалению, нечем похвастаться не по нашей вине как в контексте российско-французских отношений, так и в контексте России со странами ЕС. Но тем не менее мы знаем, что потенциально такой диалог при необходимости может продолжаться», — сказал он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Макрона некомпетентным лидером и обвинил его в «нечестности». Турецкий лидер указал на потерю Францией влияния в Африке. Журналисты поинтересовались у Пескова, поддерживают ли в Кремле позицию Эрдогана в отношении Макрона. Пресс-секретарь подчеркнул, что «не считает возможным комментировать турецко-французские отношения». Он также отметил, что у Путина с Эрдоганом «особенные отношения», которые построены на взаимном доверии и уважении.
Ранее Песков не раз говорил, что у Путина пока что нет планов проводить с Макроном телефонные переговоры. В декабре 2022 г. представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос, собирается ли Путин поздравлять французского лидера с днем рождения или звонить ему по другим вопросам.
В то же время в начале декабря Макрон утверждал, что продолжает поддерживать прямые контакты с Путиным. Тогда же он подчеркнул, что единственным способом урегулировать ситуацию на Украине являются переговоры.
3 декабря президент Франции выразил желание провести переговоры с Путиным по вопросу гражданской атомной энергетики. 20 декабря французский лидер вновь отметил, что планирует поговорить с Путиным после беседы с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что главной темой обсуждения с президентом РФ станет ядерная безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине.
В начале января Песков заявил о паузе в диалоге Макрона и Путина. «Но на прежнем этапе этот контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все, в том числе и глубокие, разногласия», — отметил он.