В МИД Франции рассказали о звонках Макрона Путину по просьбе Зеленского

В декабре 2022 г. в Кремле ответили отрицательно на вопрос, собирается ли Путин поздравлять французского лидера с днем рождения или звонить ему по другим вопросам. В то же время в начале декабря Макрон утверждал, что продолжает поддерживать прямые контакты с Путиным. Тогда же он подчеркнул, что единственным способом урегулировать ситуацию на Украине являются переговоры. В российском МИДе заявляли, что в предложениях французского лидера по гарантиям безопасности нет «ничего нового, повторяется хождение по кругу». Диалог двух президентов при необходимости будет продолжен, говорил в конце января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.