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В МИД Франции рассказали о звонках Макрона Путину по просьбе Зеленского

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон звонит президенту РФ Владимиру Путину по просьбе главы украинского государства Владимира Зеленского, рассказала в интервью RTVI пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр.

«Господин Макрон звонит президенту Путину в основном по просьбе президента Зеленского и всегда в координации с нашими союзниками, чтобы поддерживать канал для диалога. Зачем он это делает? Потому что наша оценка очень проста: мы хорошо видим, что сегодня разговор идет посредством оружия, время переговоров еще не пришло», – сказала Лежандр.

По ее словам, затем Украина решит, что момент для переговоров с целью добиться возврата своей территориальной целостности наступил. «Вот почему мы считаем полезным поддерживать этот канал для диалога», – пояснила пресс-секретарь французского МИДа.

Россия, по ее мнению, не желает начать «содержательные переговоры», однако Франция хочет сохранить открытым канал коммуникации. Важен и тот факт, что Париж старается «продвигать определенные вопросы, поднятые украинцами», добавила Лежандр.

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После начала спецоперации России на Украине Эммануэль Макрон неоднократно выступал за переговоры с российскими властями. Также по инициативе французской стороны не раз проходили телефонные разговоры между лидерами государств. Например, 19 августа главы государств обсудили военный конфликт на Украине, ядерную безопасность на Запорожской АЭС и подготовку миссии МАГАТЭ на станцию. 

Он также говорил о необходимости нарастить дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине провели переговоры. В то же время Макрон подчеркнул, что этот процесс должен начаться на условиях Киева.

В декабре 2022 г. в Кремле ответили отрицательно на вопрос, собирается ли Путин поздравлять французского лидера с днем рождения или звонить ему по другим вопросам. В то же время в начале декабря Макрон утверждал, что продолжает поддерживать прямые контакты с Путиным. Тогда же он подчеркнул, что единственным способом урегулировать ситуацию на Украине являются переговоры. В российском МИДе заявляли, что в предложениях французского лидера по гарантиям безопасности нет «ничего нового, повторяется хождение по кругу». Диалог двух президентов при необходимости будет продолжен, говорил в конце января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных