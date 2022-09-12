Макрон призвал Путина прекратить спецоперацию на Украине
Россия должна как можно скорее прекратить специальную военную операцию на Украине, восстановить территориальную целостность и суверенитет страны, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, передает Елисейский дворец.
«Он [Макрон] осудил продолжающуюся российскую военную операцию на Украине и напомнил о своем требовании как можно скорее прекратить ее, начать переговоры и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказано в сообщении.
По мнению французского лидера, действия российских вооруженных сил стали причиной, по которой целостность Запорожской АЭС «находится под угрозой», в связи с чем указал на необходимость обеспечения безопасности станции и призвал российскую сторону «отвести тяжелое и легкое вооружение». Это позволит исполнить требования по безопасности миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая приезжала на объект в начале сентября.
Телефонный разговор состоялся накануне, 11 сентября. Как сообщал Кремль, Путин обратил внимание Макрона на непрекращающиеся атаки на Запорожскую АЭС со стороны вооруженных сил Украины, в том числе и на хранилище радиоактивных отходов, «что чревато катастрофическими последствиями», сказано в сообщении пресс-службы Кремля.
Кроме того, Путин указал на то, что украинская сторона с помощью поставляемого западного оружия продолжает целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители.
Ранее в интервью телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев пока не готов вести переговоры с Москвой. По его мнению, эта стратегия по «заморозке конфликта» приведет к дальнейшему укреплению позиций российской армии и ее продвижению вперед. «Я не хочу в это играть», — заявил он.
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