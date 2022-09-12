Макрон призвал Путина прекратить спецоперацию на Украине

По мнению французского лидера, действия российских вооруженных сил стали причиной, по которой целостность Запорожской АЭС «находится под угрозой», в связи с чем указал на необходимость обеспечения безопасности станции и призвал российскую сторону «отвести тяжелое и легкое вооружение». Это позволит исполнить требования по безопасности миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая приезжала на объект в начале сентября.