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Макрон призвал Путина прекратить спецоперацию на Украине

Ведомости

Россия должна как можно скорее прекратить специальную военную операцию на Украине, восстановить территориальную целостность и суверенитет страны, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, передает Елисейский дворец.

«Он [Макрон] осудил продолжающуюся российскую военную операцию на Украине и напомнил о своем требовании как можно скорее прекратить ее, начать переговоры и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказано в сообщении.

По мнению французского лидера, действия российских вооруженных сил стали причиной, по которой целостность Запорожской АЭС «находится под угрозой», в связи с чем указал на необходимость обеспечения безопасности станции и призвал российскую сторону «отвести тяжелое и легкое вооружение». Это позволит исполнить требования по безопасности миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая приезжала на объект в начале сентября.

Телефонный разговор состоялся накануне, 11 сентября. Как сообщал Кремль, Путин обратил внимание Макрона на непрекращающиеся атаки на Запорожскую АЭС со стороны вооруженных сил Украины, в том числе и на хранилище радиоактивных отходов, «что чревато катастрофическими последствиями», сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее по теме: Путин и Макрон обсудили ситуацию с атаками на Запорожскую АЭС

Кроме того, Путин указал на то, что украинская сторона с помощью поставляемого западного оружия продолжает целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители.

Ранее в интервью телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев пока не готов вести переговоры с Москвой. По его мнению, эта стратегия по «заморозке конфликта» приведет к дальнейшему укреплению позиций российской армии и ее продвижению вперед. «Я не хочу в это играть», — заявил он.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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