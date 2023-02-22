Совфед одобрил закон о приостановке участия России в договоре о ядерном оружии
Совет Федерации единогласно одобрил закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом сообщает ТАСС.
Такое решение Совфед принял вслед за Госдумой. Ранее сегодня нижняя палата также единогласно поддержала законопроект.
Президент РФ Владимир Путин внес проект закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» в Госдуму 21 февраля. Как следует из пояснительной записки, обоснованием приостановки участия России в СНВ-III является невыполнение США своих обязательств по договору.
В ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что Москва приняла решение приостановить участие в договоре по ядерным ракетам. Глава государства подчеркнул, что России известно о попытках Киева нанести удар по базам стратегической авиации. По его словам, украинские беспилотники для этого помогали модернизировать натовские специалисты. При этом, напомнил Путин, в январе НАТО призвала «вернуться к выполнению договора о СНВ», в том числе и к допуску инспекций на ядерные объекты. «Это театр абсурда какой-то», — заявил президент.
Ранее сегодня решение приостановить участие РФ в СНВ-III прокомментировали спикер Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Володин заявил, что сложившаяся ситуация стала итогом внешней политики Джо Байдена, и призвал конгресс США осознать возможные последствия такой обстановки в мире. Медведев же подчеркнул, что Россия вправе защищаться «любым оружием, включая ядерное».
СНВ-III Россия и США заключили в 2010 г. на 10 лет. С приходом к власти администрации президента США Джо Байдена в 2021 г. страны продлили действие договора еще на пять лет. Это был последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение ядерных арсеналов обеих стран.