Совфед одобрил закон о приостановке участия России в договоре о ядерном оружии

В ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что Москва приняла решение приостановить участие в договоре по ядерным ракетам. Глава государства подчеркнул, что России известно о попытках Киева нанести удар по базам стратегической авиации. По его словам, украинские беспилотники для этого помогали модернизировать натовские специалисты. При этом, напомнил Путин, в январе НАТО призвала «вернуться к выполнению договора о СНВ», в том числе и к допуску инспекций на ядерные объекты. «Это театр абсурда какой-то», — заявил президент.