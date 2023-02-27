«РИА Новости» узнали о продвижении российских штурмовиков в Артемовске
Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР, пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник с места событий.
«Микрорайон Ступки на севере Артемовска перешел под полный контроль бойцов группы "Вагнер"», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, штурмовые отряды также зашли в район Ильиновка.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы ведут бои практически в центре Артемовска. «Передовые отряды ЧВК "Вагнер" уже практически в центре Артемовска воюют», — заявлял он.
Кимаковский добавил, что еще рано говорить об оперативном окружении города, в то же время все дороги вокруг него находятся под огневым контролем российских войск. Он уточнил, что украинские военные все еще могут перемещать свои силы и вооружение по пути Часов Яр — Артемовск. По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) «стараются цепляться за город», несмотря на большие потери.
Бои вокруг Артемовска идут уже несколько месяцев. 16 февраля Кимаковский сообщил о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. На следующий день Киев призвал эвакуироваться жителей города, а президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале наступления российских войск по нескольким направлениям. Позже он заявил, что ВСУ не станут защищать Артемовск «любой ценой».