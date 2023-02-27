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«РИА Новости» узнали о продвижении российских штурмовиков в Артемовске

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Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР, пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник с места событий.

«Микрорайон Ступки на севере Артемовска перешел под полный контроль бойцов группы "Вагнер"», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, штурмовые отряды также зашли в район Ильиновка.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы ведут бои практически в центре Артемовска. «Передовые отряды ЧВК "Вагнер" уже практически в центре Артемовска воюют», — заявлял он.

Кимаковский добавил, что еще рано говорить об оперативном окружении города, в то же время все дороги вокруг него находятся под огневым контролем российских войск. Он уточнил, что украинские военные все еще могут перемещать свои силы и вооружение по пути Часов Яр — Артемовск. По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) «стараются цепляться за город», несмотря на большие потери.

Бои вокруг Артемовска идут уже несколько месяцев. 16 февраля Кимаковский сообщил о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. На следующий день Киев призвал эвакуироваться жителей города, а президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале наступления российских войск по нескольким направлениям. Позже он заявил, что ВСУ не станут защищать Артемовск «любой ценой».

Ранее по теме: Пригожин сообщил о взятии под контроль Ягодного на севере Артемовска
Ранее по теме: Пригожин сообщил о взятии под контроль ЧВК «Вагнер» Парасковиевки под Артемовском

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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