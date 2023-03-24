Медведев назвал законной целью иностранных военных специалистов на Украине
Отправляемые на Украину иностранные военные специалисты и оружие являются законными целями Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
«Если вместе с этими вооружениями едут военные специалисты, это является прямым доказательством того, что страна вовлечена в конфликт. Поэтому, если Patriot или какие-то иные средства поражения доставляются на территорию Украины вместе с иностранными специалистами, они, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению. Они являются комбатантами, они являются врагами нашего государства. Их надо уничтожать», – заявил он (цит. по «РИА Новости»).
Ранее Медведев также сообщил, что Россия сейчас воюет не с Украиной, а с 3,6 млн представителей армии НАТО. «Они участвуют, конечно, в гибридном конфликте. Но они участвуют и, по сути, это уже не скрывают», – добавил Медведев. По его словам, Россия воюет с населением в 800 млн человек, которое «поставляет технику, средства поражения и деньги киевскому режиму».
После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. западные страны начали оказывать Киеву военную помощь. Россия неоднократно критиковала эти действия, обвиняя западные страны в эскалации конфликта. 21 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад стремится перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. По его словам, целью является нанести стратегическое поражение России.