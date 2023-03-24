Медведев назвал законной целью иностранных военных специалистов на Украине

Ранее Медведев также сообщил, что Россия сейчас воюет не с Украиной, а с 3,6 млн представителей армии НАТО. «Они участвуют, конечно, в гибридном конфликте. Но они участвуют и, по сути, это уже не скрывают», – добавил Медведев. По его словам, Россия воюет с населением в 800 млн человек, которое «поставляет технику, средства поражения и деньги киевскому режиму».