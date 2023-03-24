Медведев рассказал о последствиях реального столкновения сильнейших армий мира
В случае реального столкновения сильнейших армий мира победителей не будет. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ. Видеозапись фрагмента встречи опубликована в его Telegram-канале.
«Понять, какая армия первая, какая вторая, какая двадцать первая, можно только в процессе реального конфликта. Это раз. Второе. Говорить о том, что американская армия – первая, наша – вторая, некорректно по одной простой причине. Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет», – сказал он, отвечая на вопрос, армия какой страны самая сильная.
По словам Медведева, часть ракет, которые могут быть сбиты или над Россией, или над США, «нанесут гарантированное поражение». «В результате этого последствия будут чудовищные», – подчеркнул он.
Зампред Совбеза подчеркнул, что цели спецоперации должны быть достигнуты в любом случае. Он предложил создать «санитарную полосу» на 70-100 км, которая «не позволит обстреливать или применять иные виды оружия на средних и коротких расстояниях». Медведев добавил, что если этого окажется недостаточно, то придется принимать иные решения. «Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти, значит, надо идти до Киева. Если до Львова, значит надо идти до Львова, чтобы истребить эту заразу», – заключил он.
Медведев обратил внимание на то, что Россия сейчас воюет не с Украиной, а с 3,6 млн представителей армии НАТО. «Они участвуют, конечно, в гибридном конфликте. Но они участвуют и, по сути, это уже не скрывают», – добавил Медведев. По его словам, Россия воюет с населением в 800 млн человек, которое «поставляет технику, средства поражения и деньги киевскому режиму».
После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. западные страны начали оказывать Киеву военную помощь. Россия неоднократно критиковала действия западных стран, обвиняя их в эскалации конфликта. 21 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад стремится перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. По его словам, целью является нанести стратегическое поражение России.