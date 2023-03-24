Медведев рассказал о последствиях реального столкновения сильнейших армий мира

Зампред Совбеза подчеркнул, что цели спецоперации должны быть достигнуты в любом случае. Он предложил создать «санитарную полосу» на 70-100 км, которая «не позволит обстреливать или применять иные виды оружия на средних и коротких расстояниях». Медведев добавил, что если этого окажется недостаточно, то придется принимать иные решения. «Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти, значит, надо идти до Киева. Если до Львова, значит надо идти до Львова, чтобы истребить эту заразу», – заключил он.