В Кремле призвали не относиться серьезно к петициям на сайте Зеленского

«Сама по себе активация этой темы – это не новый элемент. Давайте вспомним, <...> два года назад, Мюнхенскую конференцию, где о такой возможности говорил сам президент Зеленский. И это еще одна очень опасная тенденция. Это та гипотетическая опасность, на которую наша страна не может не обращать внимания», – сказал Песков.