В Кремле призвали не относиться серьезно к петициям на сайте Зеленского
Не ко всем петициям на сайте президента Украины Владимира Зеленского можно относиться серьезно, ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о появившемся там ранее предложении разместить на территории Украины ядерное оружие.
«Сама по себе активация этой темы – это не новый элемент. Давайте вспомним, <...> два года назад, Мюнхенскую конференцию, где о такой возможности говорил сам президент Зеленский. И это еще одна очень опасная тенденция. Это та гипотетическая опасность, на которую наша страна не может не обращать внимания», – сказал Песков.
30 марта на сайте Зеленского появилась петиция с предложением разместить на территории страны американское ядерное оружие. Чтобы обязать украинского президента рассмотреть и дать на обращение ответ, петицию за 90 дней должны подписать 25 000 человек.
После этого заместитель представителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская «петиция» о превентивном ядерном ударе может стать ответом на инициативу о передаче Украине американского ядерного оружия.
25 марта президент России Владимир Путин заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории республики российское тактическое ядерное оружие. По его словам, строительство такого хранилища завершится 1 июля.
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила размещение ядерного оружия на территории Белоруссии шагами в рамках усиления безопасности Союзного государства. В при этом США отметили, что не видят в этом решении признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
28 марта на сайте президента Украины также появилась петиция с требованием запретить применение боеприпасов с обедненным ураном, которые планирует поставлять стране Великобритания. О планах таких поставок 20 марта рассказала заместитель министра обороны королевства Аннабель Голди. По ее словам, боеприпасы с обедненным ураном обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.
Президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией «до последнего украинца уже не на словах, а на деле».
Обеспокоенность поставками обедненного урана также выразили в ООН. Тогда заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация выражала обеспокоенность «годами по поводу любого использования обедненного урана», принимая во внимание последствия такого применения.