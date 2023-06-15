Запад подготовил около 60 000 украинских военнослужащих для контрнаступления

Контрнаступление Украины анонсируется с зимы. Официально Киев о начале наступательных действий не объявлял, однако 8 июня The Washington Post со ссылкой на неназванных украинских военнослужащих заявила о начале контрнаступления ВСУ. Ранее сегодня советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ пока не начали контрнаступление. По его словам, Украина якобы проводит «тестирование всей линии фронта».