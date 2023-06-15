Запад подготовил около 60 000 украинских военнослужащих для контрнаступления
Западные страны обучили почти 60 000 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) для контрнаступления. Об этом сообщил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
«В общем и целом, за счет международных усилий было обучено почти 60 000 украинских солдат для нынешней [наступательной] операции [Киева]», – сказал он (цитата по ТАСС).
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Киеву финансовую помощь, поставлять военную технику и вооружение, а также обучать украинских военнослужащих управлению западной техникой в США и странах Европы. Российские власти неоднократно критиковали действия Запада, указывая на рост прямой и косвенной вовлеченности стран в конфликт.
Контрнаступление Украины анонсируется с зимы. Официально Киев о начале наступательных действий не объявлял, однако 8 июня The Washington Post со ссылкой на неназванных украинских военнослужащих заявила о начале контрнаступления ВСУ. Ранее сегодня советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ пока не начали контрнаступление. По его словам, Украина якобы проводит «тестирование всей линии фронта».
При этом ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. Комментируя слова Подоляка, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что украинский чиновник может точно знать, началось ли контрнаступление ВСУ.
В Кремле ранее говорили, что контрнаступление не приносит Киеву достижения «поставленных целей». По словам Пескова, наступательные действия ВСУ «захлебываются».