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Карчаа заявил об обстреле ВСУ во время визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Запорожской области в то время, когда делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси возвращалась на Украину после визита на Запорожскую АЭС. Об этом ТАСС сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

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«Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», – сообщил он агентству.

По информации Карчаа, Гросси уже прибыл в подконтрольный Киеву город Запорожье. Он также уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее по теме: Визит Гросси на ЗАЭС перенесли из-за подготовки безопасной ротации персонала

Сегодня, 15 июня, делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посетила Запорожскую АЭС, это уже третий визит миссии агентства во главе с руководителем МАГАТЭ. Гросси сегодня сообщил журналистам, что после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области на Запорожской АЭС сложилась серьезная ситуация, но были приняты меры по ее стабилизации.

14 июня постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подтвердил информацию, что визит Гросси на Запорожскую АЭС отложен «на некоторое время». Он пояснил, что визит отложен, чтобы «предоставить украинской стороне дополнительное время для лучшей подготовки к обеспечению безопасной ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС».

Ранее о том, что визит будет отложен из-за соображений безопасности, сообщило агентство Reuters. Карчаа также объявил о переносе визита главы МАГАТЭ и делегации агентства с 14 июня на 15 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных