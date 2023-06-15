Карчаа заявил об обстреле ВСУ во время визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Запорожской области в то время, когда делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси возвращалась на Украину после визита на Запорожскую АЭС. Об этом ТАСС сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», – сообщил он агентству.
По информации Карчаа, Гросси уже прибыл в подконтрольный Киеву город Запорожье. Он также уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Сегодня, 15 июня, делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посетила Запорожскую АЭС, это уже третий визит миссии агентства во главе с руководителем МАГАТЭ. Гросси сегодня сообщил журналистам, что после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области на Запорожской АЭС сложилась серьезная ситуация, но были приняты меры по ее стабилизации.
14 июня постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подтвердил информацию, что визит Гросси на Запорожскую АЭС отложен «на некоторое время». Он пояснил, что визит отложен, чтобы «предоставить украинской стороне дополнительное время для лучшей подготовки к обеспечению безопасной ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС».