Карчаа заявил об обстреле ВСУ во время визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Сегодня, 15 июня, делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посетила Запорожскую АЭС, это уже третий визит миссии агентства во главе с руководителем МАГАТЭ. Гросси сегодня сообщил журналистам, что после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области на Запорожской АЭС сложилась серьезная ситуация, но были приняты меры по ее стабилизации.