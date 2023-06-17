Газета
Политика

Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ для новых регионов

Ведомости

В России нужно создать отдельный федеральный округ для присоединенных регионов, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «РИА Новости».

«На мой взгляд, конечно же, наверное было бы целесообразно в дальнейшем, судя по логистической, транспортной близости, законодательству особого (экономического) режима, который сейчас будет вводиться, создать новый округ», – сказал он на ПМЭФ.

Ранее по теме: Кремль: решение о создании федерального округа для новых регионов пока не принято

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале марта сообщил, что решение о создании федерального округа для новых регионов России пока не принято. По его словам, «различные варианты изучаются» и решения будут приниматься своевременно «в случае необходимости».

В конце февраля руководитель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что вопрос о создании федерального округа из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «уже назрел». 

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

О вероятном создании нового федерального округа заявлял врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 30 сентября, в день подписания договоров о вхождении регионов в состав России. Осенью 2022 г. источники «Ведомостей» сообщили, что в России могут создать новый федеральный округ – Крымский. Предполагается, что в его состав войдут сам полуостров и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных