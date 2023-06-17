Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ для новых регионов

О вероятном создании нового федерального округа заявлял врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 30 сентября, в день подписания договоров о вхождении регионов в состав России. Осенью 2022 г. источники «Ведомостей» сообщили, что в России могут создать новый федеральный округ – Крымский. Предполагается, что в его состав войдут сам полуостров и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.