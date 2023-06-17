Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ для новых регионов
В России нужно создать отдельный федеральный округ для присоединенных регионов, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «РИА Новости».
«На мой взгляд, конечно же, наверное было бы целесообразно в дальнейшем, судя по логистической, транспортной близости, законодательству особого (экономического) режима, который сейчас будет вводиться, создать новый округ», – сказал он на ПМЭФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале марта сообщил, что решение о создании федерального округа для новых регионов России пока не принято. По его словам, «различные варианты изучаются» и решения будут приниматься своевременно «в случае необходимости».
В конце февраля руководитель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что вопрос о создании федерального округа из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «уже назрел».
О вероятном создании нового федерального округа заявлял врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 30 сентября, в день подписания договоров о вхождении регионов в состав России. Осенью 2022 г. источники «Ведомостей» сообщили, что в России могут создать новый федеральный округ – Крымский. Предполагается, что в его состав войдут сам полуостров и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.