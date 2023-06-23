Посольство в Австралии опровергло сообщения о «захвате» дипломатами спорного участка

Сотрудники российской дипмиссии действительно находятся на участке, на котором строился новый комплекс посольства России в Канберре, но сообщения о том, что они «захватили» его после того, как власти аннулировали договор аренды, не соответствуют действительности. Об этом рассказали в самом посольстве в комментарии ТАСС.