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Политика

Посольство в Австралии опровергло сообщения о «захвате» дипломатами спорного участка

Ведомости

Сотрудники российской дипмиссии действительно находятся на участке, на котором строился новый комплекс посольства России в Канберре, но сообщения о том, что они «захватили» его после того, как власти аннулировали договор аренды, не соответствуют действительности. Об этом рассказали в самом посольстве в комментарии ТАСС.

«Сотрудники остаются в техническом строительном вагончике, стоящем на участке с момента начала строительства. Информация о том, что полиция Австралии пыталась каким-то образом их оттуда выдворить, просто не соответствует действительности, как и сведения о захвате участка», – рассказали там.

В посольстве при этом отметили, что иск российской стороны в Верховный суд Австралии в связи с решением властей будет рассмотрен 26 июня.

Ранее ряд СМИ, в том числе Sky News, сообщили о российском дипломате, который продолжает жить на этом участке в съемном блоке. По их данным, полиция не может выпроводить его с данной территории, поскольку у него есть дипломатическая неприкосновенность.

О том, что правительство Австралии аннулирует договор аренды участка, на котором планировалось строительство посольства России, стало известно 15 июня. Позднее парламент принял соответствующий закон, который внесло правительство. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объяснил такое решение требованиями безопасности.

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В посольстве России в Канберре заявили, что действия Австралии – очередной шаг кабинета Альбанезе по пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой. Дипломатическое представительство пообещало проанализировать «враждебные действия» и отреагировать должным образом. МИД РФ после этого выразил протест австралийскому послу, пообещав задействовать все необходимые механизмы для защиты своих интересов, включая возможные ответные меры.

Ранее Австралия уже пыталась расторгнуть договор летом 2022 г. Тогда причиной называлось незавершенное строительство здания в течение трех лет с даты выдачи разрешения. В результате суд признал решение незаконным и отменил его.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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