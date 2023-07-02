Опубликован конец обращения Путина из-за мятежа 26 июня
Журналист Павел Зарубин показал конец речи президента России Владимира Путина, с которой он обратился к народу во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Ведущий опубликовал отрывок программы «Москва. Кремль. Путин» в своем Telegram-канале.
На видео Путин произносит конец своей речи: «Спасибо вам за это. Благодарю». Затем глава государства отходит от камеры, а голос за кадром говорит: «Записано».
Зарубин заявили, что в интернете появилась информация о том, что обращение Путина из-за вооруженного мятежа 24 июня якобы было обрезано. По словам журналиста, так запись обращения президента РФ выглядела в реальности.
24 июня Путин выступил с обращением к гражданам России на фоне вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Происходящее президент назвал «отступничеством от своего народа», «ударом в спину» стране и «внутренним предательством». Путин напомнил о событиях 1917 г. и подчеркнул, что не допустит их повторения трагедии гражданской войны. Российский лидер подчеркнул, что действия против организаторов военного мятежа будут жесткими, они понесут «неминуемое наказание».
23 июня ФСБ возбудила уголовное дело против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об организации вооруженного мятежа (по ст. 279 УК РФ) после того, как он обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. Основатель ЧВК заявил, что ответственность за удар лежит на «военном руководстве» страны и пообещал ответить на атаку. В Минобороны информацию опровергли, назвав сообщение провокацией.
24 июня ЧВК «Вагнер» взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировал город. Затем бойцы ЧВК остановились на территории Липецкой области, не дойдя до столицы, как утверждал Пригожин, 200 км.
Вечером того же дня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в результате переговоров была достигнута договоренность: уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».
27 июня ФСБ прекратила уголовное дело, объяснив свое решение тем, что участники вооруженного мятежа прекратили противоправные действия 24 июня.