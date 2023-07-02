Опубликован конец обращения Путина из-за мятежа 26 июня

24 июня Путин выступил с обращением к гражданам России на фоне вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Происходящее президент назвал «отступничеством от своего народа», «ударом в спину» стране и «внутренним предательством». Путин напомнил о событиях 1917 г. и подчеркнул, что не допустит их повторения трагедии гражданской войны. Российский лидер подчеркнул, что действия против организаторов военного мятежа будут жесткими, они понесут «неминуемое наказание».